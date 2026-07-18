GÖKHAN KARATAŞ
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze hazırlıkları: Mason Greenwood sahaya indi
Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 21 Temmuz Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Mason Greenwood, takımla ilk idmanına çıktı.
Özetle DinleFenerbahçe'de Gornik Zabrze hazırlıkları: Mason Gr...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı sezonun ilk resmi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
- Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda Gornik Zabrze'yi konuk edecek.
- İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet çalışması ile başladı. Antrenman ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
- Çift kale maçlarla tamamlanan antrenmanda yeni transfer Mason Greenwood da yer aldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda Gornik Zabrze’yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin 39 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood, ilk defa sarı-lacivertli takımla antrenmana çıktı.
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