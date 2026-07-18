Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 21 Temmuz Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Mason Greenwood, takımla ilk idmanına çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda Gornik Zabrze’yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Gornik Zabre maçına hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin 39 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood, ilk defa sarı-lacivertli takımla antrenmana çıktı.

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