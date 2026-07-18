Kütahya'da ihbar üzerine bir daireye giden ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 'korku evi'nde yaşları 18'den küçük 8 çocuk buldu. Binanın çok sayıda güvenlik kamerasıyla izlendiği tespit edilirken sorumlularla ilgili işlem başlatıldı.

Kütahya'da Paşam Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir apartmanda şüpheli faaliyet yürütüldüğü yönündeki ihbar üzerine polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.

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8 ÇOCUĞUN BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan değerlendirmenin ardından adrese denetim gerçekleştiren ekipler, apartmanda faaliyet gösteren işletmeye ulaştı. Ekiplerin kapıyı açmaları yönündeki uyarılarına rağmen içeride 18 yaş altı çocukların kapıyı açmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde işletmede yaşları 18'den küçük 8 kız ve erkek çocuğunun bulunduğu belirlendi. Çocukların, kapının neden açılmadığı yönündeki sorulara herhangi bir cevap vermediği öğrenildi.

İhbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

HER YERİ KAMERA İLE İZLİYORLARMIŞ

Denetim sırasında binanın girişi, merdiven boşlukları ve ortak kullanım alanlarının çok sayıda güvenlik kamerasıyla izlendiği tespit edildi. Kamera sisteminden polis ekiplerinin apartmana girişinin anbean takip edildiği belirlenirken, buna rağmen kapının açılmaması ekiplerin dikkatini çekti.

İhbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

'KORKU EVİ' OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORMUŞ

Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede işletmenin gerekli ruhsat ve izinler olmadan korku evi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. İşletme hakkında tutanak tutulurken, sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatıldı.

İhbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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