Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Bordo-mavili ekibin, kumda gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcuların bir hayli neşeli oldukları gözlenirken; daha sonra oyuncular serinlemek için deniz girdi.

Trabzonspor'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, daha sonra sahaya geçti.

Trabzonsporlu futbolcular, antrenman sonrası kum sahada poz verdiler.

Son bölümde kum zeminde gerçekleştirilen eğlenceli oyun ile antrenman tamamlandı. Futbolcular, daha sonra serinlemek için denize girdi.

Serinlemek için denize giren oyuncular, suda karpuz yediler.

Bordo-mavililerin yeni transferi Sidny Lopes Cabral ve Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda yer aldığı için izinli olan Wagner Pina da takımla birlikte çalıştı.

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