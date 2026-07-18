İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'da keyifler yerinde: Kumda başlayan idman denizde bitti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Bordo-mavili ekibin, kumda gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcuların bir hayli neşeli oldukları gözlenirken; daha sonra oyuncular serinlemek için deniz girdi.
Özetle DinleTrabzonspor'da keyifler yerinde: Kumda başlayan id...
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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
- Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapıldı.
- Futbolcular daha sonra sahaya geçerek antrenmana devam etti.
- Antrenmanın son bölümü kum zeminde eğlenceli bir oyunla tamamlandı.
- Futbolcular antrenman sonrası serinlemek için denize girdi.
- Yeni transfer Sidny Lopes Cabral ve izinli Wagner Pina da takımla birlikte çalıştı.
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Trabzonspor'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, daha sonra sahaya geçti.
Son bölümde kum zeminde gerçekleştirilen eğlenceli oyun ile antrenman tamamlandı. Futbolcular, daha sonra serinlemek için denize girdi.
Bordo-mavililerin yeni transferi Sidny Lopes Cabral ve Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda yer aldığı için izinli olan Wagner Pina da takımla birlikte çalıştı.
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