Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü TKP/ML üyesi zanlı, jandarma ve MİT operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu iddiasıyla yakalandı.

Şüphelinin Tarsus ilçesinde bulunan adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası