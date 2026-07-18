Süper Lig'den Serie A'ya: Oulai, Trabzonspor'a rekor para kazandıracak
Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor'un ardından Christ Inao Oulai ile de anlaşmaya vardı. İtalya'ya giden Fildişi Sahilli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın ardından (27,5 milyon euro) kulüp rekorunu kıracak.
- Fiorentina, Oulai için 26+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İtalyan kulübü, Oulai'nin sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.
- 20 yaşındaki futbolcu, bonservis bedeli ile Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır'ın ardından (27,5 milyon euro) kulüp rekorunu kıracak.
- Trabzonspor'a Ağustos 2025'te 5,5 milyon euro bonservisle gelen Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla birçok takımın listesine girmişti.
Trabzonspor'un Ağustos 2025'te 5,5 milyon euroya kadrosuna kattığı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine giren Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
OULAI DE "EVET" DEDİ
HT Spor'da yer alan habere göre; Çizme ekibi Fiorentina, bordo-mavili kulüple anlaşma sağlamasının ardından genç orta sahayla da el sıkıştı. İtalya'ya giden Oulai'nin, kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık olduğu öğrenildi.
26+4 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Fiorentina'nın, güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun transferi için 26+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bordo-mavililere sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği belirtildi.
Bordo-mavililer, Oulai transferi ile Uğurcan Çakır'ın ardından (27,5 milyon euroya Galatasaray'a gitti) kulüp rekorunu kıracak.