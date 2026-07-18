Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor'un ardından Christ Inao Oulai ile de anlaşmaya vardı. İtalya'ya giden Fildişi Sahilli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın ardından (27,5 milyon euro) kulüp rekorunu kıracak.

Trabzonspor'un Ağustos 2025'te 5,5 milyon euroya kadrosuna kattığı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine giren Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

OULAI DE "EVET" DEDİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Çizme ekibi Fiorentina, bordo-mavili kulüple anlaşma sağlamasının ardından genç orta sahayla da el sıkıştı. İtalya'ya giden Oulai'nin, kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık olduğu öğrenildi.

Christ Oulai, Trabzonspor formasıyla 31 maça çıktı ve sahada kaldığı 2401 dakikada 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

26+4 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Fiorentina'nın, güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun transferi için 26+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bordo-mavililere sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği belirtildi.

Bordo-mavililer, Oulai transferi ile Uğurcan Çakır'ın ardından (27,5 milyon euroya Galatasaray'a gitti) kulüp rekorunu kıracak.

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