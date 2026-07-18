Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak en kısa sürede aralarına döneceğine inandıklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bahis ve şike iddialarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş de yer aldı. Sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk

"YAKIDNA ARAMIZA DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

Öztürk, Maruf Güneş'in Sportif A.Ş.'de birlikte çalıştıkları, uzun yıllardır samimiyetle ve iyi niyetle Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşları olduğunu belirtti.

Maruf Güneş

Galatasaray İkinci Başkanı, "Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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