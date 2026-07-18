Bahis operasyonunda gözaltına alınan Maruf Güneş için Galatasaray'dan ilk açıklama
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak en kısa sürede aralarına döneceğine inandıklarını söyledi.
- Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
- Gözaltına alınan Maruf Güneş'in Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili olduğu belirtildi.
- Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türk yargısına ve adalete güvendiklerini ifade etti.
- Öztürk, iddiaların 5 yıl öncesine ait ve düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğunu belirtti.
- Öztürk, hukuki sürecin kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf Güneş'in kısa sürede yeniden aralarına döneceğine inandığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bahis ve şike iddialarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş de yer aldı. Sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"YAKIDNA ARAMIZA DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"
Öztürk, Maruf Güneş'in Sportif A.Ş.'de birlikte çalıştıkları, uzun yıllardır samimiyetle ve iyi niyetle Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşları olduğunu belirtti.
Galatasaray İkinci Başkanı, "Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum" dedi.