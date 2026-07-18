Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli modeli ID. Polo'nun yeni giriş seviyesini satışa sundu. 37 kWh LFP bataryaya sahip model, yaklaşık 25 bin euro başlangıç fiyatı, 334 kilometreye varan menzili ve zengin standart donanımıyla markanın bugüne kadarki en ulaşılabilir elektrikli otomobillerinden biri oldu.

Volkswagen, elektrikli otomobil ailesini daha uygun fiyatlı bir seçenekle genişletti. Şirket, yeni ID. Polo Trend versiyonunun Avrupa'da siparişe açıldığını duyurdu. Yeni model, daha küçük bataryası sayesinde fiyatı önemli ölçüde aşağı çekerken, günlük kullanım için yeterli menzil sunmayı hedefliyor.

Yeni giriş seviyesi ID. Polo'da 37 kWh net kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya kullanılıyor. Volkswagen'in açıkladığı WLTP verilerine göre otomobil, tek şarjla 334 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değer özellikle şehir içi kullanım ve günlük işe gidiş gelişler için yeterli bir kullanım alanı sağlıyor.

Uygun fiyata elektrikli Polo: Giriş seviyesi ID. Polo satışa çıktı

Model, 85 kW (116 beygir) ve 99 kW (135 beygir) gücünde iki farklı elektrik motoru seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Standart olarak sunulan DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, uygun istasyonlarda yaklaşık 23 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Maksimum DC şarj gücü ise 90 kW seviyesinde.

GELİŞMİŞ DONANIM SEVİYESİ

Volkswagen, uygun fiyatlı olmasına rağmen donanımdan taviz vermediğini belirtiyor. Giriş seviyesindeki ID. Polo'da 10 inçlik dijital gösterge paneli, 13 inçlik multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Şirket ayrıca yeni kullanıcı arayüzünün daha sade ve kullanışlı hale getirildiğini vurguluyor.

Uygun fiyata elektrikli Polo: Giriş seviyesi ID. Polo satışa çıktı

FİYATI BELLİ OLDU

Volkswagen, yeni giriş seviyesinin başlangıç fiyatını Almanya'da 24.995 euro olarak açıkladı. Böylece ID. Polo, markanın bugüne kadar satışa sunduğu en erişilebilir elektrikli otomobillerden biri haline geldi. Şirket, bu modelle özellikle benzinli Polo kullanıcılarını elektrikli otomobillere geçiş konusunda ikna etmeyi hedefliyor.

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