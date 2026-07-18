Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçlar öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Nathan Aké ve N'Golo Kanté ilk listede yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında, 21 Temmuz Salı günü Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

UEFA'nın internet sitesinde, sarı-lacivertli futbol takımının oyuncu listesine yer verildi.

Fenerbahçe

2 FUTBOLCU EKLEME ÇIKARMA HAKKI VAR

Karşılaşmanın yapılacağı 21 Temmuz Salı gününden önceki gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe

4 OYUNCU LİSTEDE YOK

Sarı-lacivertliler bu maçlar için oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirirken; yeni transferler Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Ake ile birlikte N'Golo Kante de listede yer almadı.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile rövanş mücadelesini ise 29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

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