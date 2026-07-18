Chery, Türkiye’de online satış ve rezervasyon sistemini hizmete sundu. Yeni sistemle birlikte TIGGO 7, TIGGO 7 4x4 ve TIGGO 8 modelleri online olarak incelenip rezervasyon yapılabiliyor.

Chery, fiziksel bayi ziyaretlerini ortadan kaldıracak olan online olarak araç satışına başladı. Müşteriler, modelleri diledikleri her noktadan online olarak inceleyebiliyor, donanım seçeneklerini değerlendirebiliyor ve online rezervasyon oluşturarak satın alma işlemine başlayabiliyor.

Online rezervasyon sistemi sayesinde bayi bayi dolaşarak araç stokları ve hangi araçların hangi bayilerde olduğunu arama durumu ortadan kaldırılıyor.

50 BİN TL REZERVASYON ÜCRETİ

Tabi aracın tüm satış işlemleri online olarak gerçekleşmiyor. 50 bin TL’lik ön rezervasyon ücreti online olarak ödeniyor. Kalan bedel ise eski usul bayiye giderek araç tesliminde tamamlanıyor.

Markanın satışta olan tüm modelleri online rezervasyon seçenekleri arasında yer alıyor.

TİGGO 7’DE İNDİRİM KAMPANYASI

Türkiye’de Tiggo8 ve Tiggo7 modellerini satan Chery’nin Temmuz ayı fiyatları ve indirim kampanyaları da belli oldu.

Chery’nin Tiggo 7 Comfort modeli Temmuz ayına özel olarak 1.999.000 TL’den satılıyor.

CHERY TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Chery Tiggo 7 Temmuz 2026 fiyat listesi

Model Yılı Donanım Liste Fiyatı (TL) 2026 Comfort 1.6 TGDI 145hp 7DCT 1.999.000 2026 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.390.000 2026 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.640.000

Chery Tiggo 8 Temmuz 2026 fiyat listesi

Model Yılı Donanım Liste Fiyatı (TL) 2026 Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.860.000

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