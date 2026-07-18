ABD ordusu, İran'a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandı. Gece yarısı başlayan saldırılarda İran'a ait çok sayıda askeri hedef vuruldu. İran'dan misilleme gecikmedi. İran ordusu, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üssü ve bağlantı köprülerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Öte yandan Ürdün, İran'dan ateşlenen 10 balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdi.

Orta Doğu'da çatışma hali 7 gündür devam ediyor. ABD ordusu, İran'a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran'dan ise Körfez ülkelerindeki ABD üslerine misilleme gecikmedi.

ABD: İRAN'I VURDUK

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığı belirtilerek, "İran’a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları ve deniz unsurları hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

50 BİN ABD ASKERİ TEYAKKUZ HALİNDE

CENTCOM'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'dan hesap sormaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, İran'a karşı başlatılan deniz ablukasının ise sıkı bir şekilde uygulandığı kaydedildi. Orta Doğu genelinde konuşlu 50 bini aşkın ABD askeri personelinin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

BAHREYN'DEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDULAR

ABD saldırılarına karşın İran ise misilleme saldırılarında bulundu. İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 15'inci dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki uçak sığınakları, park alanları ve yakıt depolama tesislerinin vurulduğu aktarıldı. Diğer yandan Bahreyn genelinde çeşitli bağlantı köprülerinin de saldırılarda hedef alındığı kaydedildi.

"EN YAKIN GÜVENLİ BÖLGEYE GİDİN"

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da geceden bu yana 4 kez ülkede sirenlerin çaldığını belirterek, vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri uyarısında bulundu.

İRAN'DAN KUVEYT'E SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD saldırılarına karşılık düzenlenen saldırılarının 18'inci dalgasında ABD'nin bölgedeki üslerinin hedef alındığı belirtildi. Bu kapsamda Kuveyt'te Arifjan Üssü'ndeki kara kuvvetleri destek merkezinde ABD askerlerinin toplanma yerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilerek, saldırılarda birçok Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Kuveyt'in Ali Salim Hava Üssü'ne de İHA saldırıları düzenlendiği ve saldırıda ABD ordusunun radar sistemlerinin imha edildiği, silah bakım hangarı ve İHA sığınağının da vurulduğu kaydedildi.

KUVEYT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ MESAİ YAPTI

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 4 kez füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıkladı.

ÜRDÜN: 10 İRAN FÜZESİNİ ENGELLEDİK

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran kaynaklı füzelerle ülke topraklarının hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz bu sabah Ürdün hava sahasına giren 10 İran füzesini engelleyerek etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Füzeli saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın oluşmadığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, hava savunma sistemleriyle düşürülen füzelerin şarapnellerine müdahale için ilgili birimlerin çalışmalar başlattığı belirtildi.

ÜRDÜN'DE ÇOK SAYIDA ABD ASKERİ YARALI

Öte yandan CBS News'a konuşan ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmede bulundu. Saldırılarda ölen olup olmadığını belirtmeyen yetkililer, birçok ABD askerinin bu saldırılarda yaralandığını öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün ABD'nin Ürdün'deki üste konuşlu savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.

Ayrıca İran ordusu, 15 Temmuz'da ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

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