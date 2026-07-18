İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine ilişkin yeni tarife belli oldu. İBB Meclisinde kabul edilen düzenlemeyle günlük otopark ücretleri ve araç çekme bedelleri güncellendi. İşte 2026 İstanbul yediemin otopark günlük ücretleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı oturumunda yediemin otopark ve çekici ücretlerine ilişkin yeni tarifeyi kabul etti. Kararla birlikte otomobil, motosiklet, kamyonet ve diğer araç gruplarında uygulanacak günlük yediemin otopark ücretleri ile araç çekme bedelleri artırıldı.

İBB Meclisi yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verildi.

YEDİEMİN OTOPARK GÜNLÜK ÜCRETİ 2026 İSTANBUL

İBB Meclisinde kabul edilen yeni tarifeye göre yediemin otoparklarının günlük ücretleri araç türüne göre yeniden belirlendi. Yeni tarifede motorlu bisikletler için günlük ücret 70 TL, motosikletler için 130 TL, otomobiller için ise 250 TL olarak uygulanacak. Kamyonet, arazi taşıtı ve minibüsler için günlük ücret 300 TL, kamyon ve otobüsler için 450 TL, iş makineleri için ise 600 TL olarak belirlendi.

Yediemin otopark günlük ücreti 2026! İstanbulda yediemin otopark ücreti ne kadar oldu?

YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İBB Meclisinde kabul edilen düzenleme yalnızca günlük otopark ücretlerini değil, araç çekme ve özel taşıma bedellerini de kapsıyor. Buna göre araç çekme ücreti 1.800 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca 5 kilometreye kadar uygulanan özel taşıma ücreti de 2.500 TL olarak güncellendi. İlave kilometre ücreti ise 70 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı.

Yediemin otopark günlük ücreti 2026! İstanbulda yediemin otopark ücreti ne kadar oldu?

Mecliste kabul edilen "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" ile yeni fiyatlar araç sınıfına göre uygulanacak. Söz konusu düzenleme, İBB Meclisinin temmuz ayı toplantısında yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Güncel ücret tarifesine İBB'nin ilgili birimleri üzerinden de ulaşılabiliyor.

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