Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcular attıkları gollerle ön plana çıkarken, yeni transfer Lesley Ugochukwu da ilk kez forma giydi.

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oldu. Galatasaray, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray

GENÇ OYUNCULAR GOL SEVİNCİ YAŞADI

Ümraniyespor, 12. dakikada Mustafa Eser'in golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç ve 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın golleriyle Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'ın genç futbolcusu Ada Yüzgeç'in attığı golün ardından Mauro Icardi sevinci yapması dikkat çekti.

Galatasaray, 60. dakikada Can Armando Güner'in serbest vuruştan attığı golle Ümraniyespor karşısında 3-1'i buldu. Can Armando Güner, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı. 62. dakikada Berat Luş ile 4-1'i bulan Galatasaray, 70. dakikada Arda Tagay'ın golüyle Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti.

Galatasaray

YENİ TRANSFER SAHNE ALDI

Galatasaray'da yeni transfer Lesley Ugochukwu da bu maçta süre buldu. Ugochukwu, 63. dakikada Ada Yüzgeç yerine oyuna dahil oldu.

Lesley Ugochukwu

ABDULLAH KAVUKVU MÜCADELEYİ SAHADAN TAKİP ETTİ

Galatasaray Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, stada gelerek maçı takip etti. Kavukcu, Ümraniyespor-Galatasaray maçını kendisi için ayrılan özel yerden izledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası