Osimhen’e büyük jest! Galatasaray'da Icardi ayrılığı sonrası yeni adımlar
Aslan’da Nijeryalı yıldıza kaptanlık verilecek. Lesley’in transferinde de çok etkili olan Victor Osimhen 45 değil 9 numaralı formayı giyecek.
- Victor Osimhen, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek ve kaptanlık görevini üstlenecek.
- Osimhen'in, İcardi'nin ayrılığı sonrası takım içinde daha aktif bir rol alması bekleniyor.
- Jhon Duran'ın yeni adresi Benfica oldu, Kolombiyalı forvet Portekiz ekibine kiralık imza atacak.
- Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti.
Aslan’da yeni moda tamamen Victor Osimhen diyebiliriz. Mauro İcardi’nin ayrılığının kesinleşmesi sonrası yönetim ve teknik ekip kafasındaki planları hayata geçirdi.
PLANLAR HAZIRDI
45 numaralı formayı giyen Nijeryalı forvet yeni sezonda 9 olacak. Ayrıca Okan Buruk’un açıkladığı gibi Abdülkerim’in ardından kaptanlık görevi de ona verilecek. Yüksek rakamlara rağmen kısa sürede kulübe karşı aidiyet hisseden Osimhen bir anlamda el üstünde tutulacak.
DAHA AKTİF OLACAK
Lesley Ugochukwu transferinde olumlu etkisi olan Osimhen, sezon başındaki transfer söylentilerine rağmen Okan Buruk’u arayıp yeni sezon planlaması ve takvim hakkında bilgi almıştı. Disiplini, kulübe olan bağlılığı ve sorumluluk sahibi olmasıyla da öne çıkan Nijeryalı forvetin İcardi’nin ayrılığı sonrası takım içinde daha aktif rol alması bekleniyor. Saha içinde rakipler için büyük tehlike olan Nijeryalı takım için de ateşleyici güç durumunda.
ASLAN FARKLI GALİP
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti. Ümraniyespor’u maçta 1-0 öne geçiren golü Mustafa Eser attı.
Mohamed Salah ile 'mali anlaşma' tamam! Beşiktaş, sözleşme süresini görüşüyor
G.SARAY OLMADI! JHON DURAN BENFİCA’YA
Mauro Icardi’nin ayrılığı sonrası yedek forvet olarak adı Galatasaray ile anılan ve indirimli ücreti bile kabul eden Jhon Duran’ın yeni adresi belli oldu: Benfica. Bonservisi Al-Nassr’da olan Kolombiyalı forvetin Portekiz ekibine kiralık imza atacağı açıklandı.