Aslan’da Nijeryalı yıldıza kaptanlık verilecek. Lesley’in transferinde de çok etkili olan Victor Osimhen 45 değil 9 numaralı formayı giyecek.

Aslan’da yeni moda tamamen Victor Osimhen diyebiliriz. Mauro İcardi’nin ayrılığının kesinleşmesi sonrası yönetim ve teknik ekip kafasındaki planları hayata geçirdi.

PLANLAR HAZIRDI

45 numaralı formayı giyen Nijeryalı forvet yeni sezonda 9 olacak. Ayrıca Okan Buruk’un açıkladığı gibi Abdülkerim’in ardından kaptanlık görevi de ona verilecek. Yüksek rakamlara rağmen kısa sürede kulübe karşı aidiyet hisseden Osimhen bir anlamda el üstünde tutulacak.

Osimhen’e büyük jest! Galatasaray'da Icardi ayrılığı sonrası yeni adımlar

DAHA AKTİF OLACAK

Lesley Ugochukwu transferinde olumlu etkisi olan Osimhen, sezon başındaki transfer söylentilerine rağmen Okan Buruk’u arayıp yeni sezon planlaması ve takvim hakkında bilgi almıştı. Disiplini, kulübe olan bağlılığı ve sorumluluk sahibi olmasıyla da öne çıkan Nijeryalı forvetin İcardi’nin ayrılığı sonrası takım içinde daha aktif rol alması bekleniyor. Saha içinde rakipler için büyük tehlike olan Nijeryalı takım için de ateşleyici güç durumunda.

Osimhen’e büyük jest! Galatasaray'da Icardi ayrılığı sonrası yeni adımlar

ASLAN FARKLI GALİP

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti. Ümraniyespor’u maçta 1-0 öne geçiren golü Mustafa Eser attı.

G.SARAY OLMADI! JHON DURAN BENFİCA’YA

Mauro Icardi’nin ayrılığı sonrası yedek forvet olarak adı Galatasaray ile anılan ve indirimli ücreti bile kabul eden Jhon Duran’ın yeni adresi belli oldu: Benfica. Bonservisi Al-Nassr’da olan Kolombiyalı forvetin Portekiz ekibine kiralık imza atacağı açıklandı.

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