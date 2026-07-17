Samsung, bazı Galaxy S26 Ultra kullanıcılarının yaşadığı "kırmızı ekran" sorununu kabul etti. Şirketin, ekran donanımından değil yazılımdan kaynaklandığı belirtilen problem için güncelleme hazırladığı bildirildi.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, satışa sunulmasının ardından bazı kullanıcıların bildirdiği ekran problemiyle gündeme geldi. Özellikle düşük parlaklık seviyelerinde ve koyu arayüz kullanılırken ekranın kırmızımsı bir tona büründüğünü belirten kullanıcıların şikayetleri üzerine şirket harekete geçti.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung, sorunun donanımsal bir panel arızasından değil, ekran kalibrasyonu ve renk yönetimini etkileyen yazılım kaynaklı bir hatadan kaynaklandığını tespit etti. Bu nedenle cihazların servise gönderilmesine gerek kalmadan sorun, dağıtılacak yeni bir yazılım güncellemesiyle giderilecek.

Samsungdan Galaxy S26 Ultra kullanıcılarına müjde: Kırmızı ekran sorunu çözülecek

SORUN HER CİHAZI ETKİLEMİYOR

Samsung'a göre kırmızı ekran problemi yalnızca belirli üretim partilerindeki bazı Galaxy S26 Ultra cihazlarında görülüyor. Tüm kullanıcılar bu sorunla karşılaşmazken, etkilenen cihazlarda özellikle gri tonların ve koyu arka planların kırmızıya çalan bir renk aldığı ifade ediliyor.

Şirket, kullanıcı geri bildirimleri ve servis verileri doğrultusunda yaptığı incelemenin ardından sorunun yazılımsal olduğunu doğruladı ve çözüm üzerinde çalışmaya başladı.

Samsungdan Galaxy S26 Ultra kullanıcılarına müjde: Kırmızı ekran sorunu çözülecek

GÜNCELLEME YAKINDA YAYINLANACAK

Samsung'un hazırladığı güncellemenin önümüzdeki günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor. Güncelleme, ekranın renk profili ve görüntü işleme algoritmalarını yeniden kalibre ederek kırmızı ton oluşumunu ortadan kaldıracak.

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SAMSUNG GÜNCELLEMELERİ NASIL YÜKLENİR?

Kullanıcıların güncelleme yayınlandığında Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsünden cihazlarını kontrol etmeleri öneriliyor. OTA güncellemesi, internet üzerinden indirilecek ve kurulumu tamamlandıktan sonra cihaz yeniden başlatılarak düzeltme otomatik olarak uygulanacak.

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