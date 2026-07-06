Xiaomi, Redmi ve Poco’nun güncelleme desteği kesilen modeller listesi yenilendi. EOL listesine giren telefon ve tabletler güvenlik yamaları dahil güncelleme alamıyor.

Xiaomi, kendi modelleri ile Poco ve Redmi’nin bazı modellerine güncelleme desteğini kesiyor. Bu cihazlar artık güvenlik ve yazılım güncellemelerini alamayacak.

Xiaomi 12 serisi ile Poco X5 serisi ve Redmi modelleri EoL listesine eklendi. Bu listede yer alan cihazlar, artık Android, HyperOS güncellemeleri ve güvenlik yamalarını alamayacak.

LİSTEYE EKLENEN SON XIAOMI MODELLERİ

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro listeye eklenen modeller arasında yer alıyor.

POCO X5 5G ve POCO X5 Pro 5G ile Redmi’nin Redmi 10 5G, Redmi Note 12T Pro ve Redmi K60E modelleri de artık güncelleme almayacaklar listesinde.

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