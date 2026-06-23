Xiaomi'nin yüksek performanslı elektrikli SUV modeli YU7 GT, Almanya'daki efsanevi Nürburgring Nordschleife pistinde tamamen otonom sürüş sistemiyle tur atarak bir ilke imza attı. Araç, pisti insan müdahalesi olmadan tamamlayan ilk otomobil olarak kayıtlara geçti.

Xiaomi, YU7 GT modelinin Nürburgring Nordschleife pistinde tamamen otonom sürüş sistemiyle resmi bir tur tamamladığını açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre araç, dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen "Yeşil Cehennem" lakaplı pistte sürücüsüz şekilde tur atan ilk otomobil oldu.

YU7 GT, pisti 10 dakika 29,483 saniyede tamamladı. Elde edilen süre, otonom sürüş teknolojileri açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Ancak bu derece, aynı modelin profesyonel sürücü tarafından elde ettiği performansın ise oldukça gerisinde. Xiaomi'nin test pilotu daha önce YU7 GT ile Nürburgring'de 7 dakika 22,755 saniyelik tur zamanı elde etmişti.

“Yeşil Cehennem”de bir ilk. Xiaomi YU7 GT, Nürburgring'de sürücüsüz tur atan ilk otomobil oldu

Aracın altyapısında 897 voltluk silikon karbür (SiC) yüksek voltaj mimarisi ve 101,7 kWh kapasiteli üçlü lityum batarya paketi bulunuyor. Xiaomi'nin geliştirdiği Super Motor V8s EVO sisteminden güç alan model, toplamda 738 kW yani yaklaşık 1.003 beygir güç üretiyor. Araç bu güçle 0-100 km/sa hızlanmasını 2,92 saniyede tamamlıyor ve 300 km/sa hıza çıkabiliyor.

“Yeşil Cehennem”de bir ilk. Xiaomi YU7 GT, Nürburgring'de sürücüsüz tur atan ilk otomobil oldu

YU7 GT’nin menzili ise CLTC normuna göre 705 kilometreye çıkabiliyor.

Xiaomi, Nürburgring'deki bu testin yalnızca rekor kırmak için yapılmadığını, aynı zamanda otonom sürüş yazılımının gerçek dünya koşullarındaki performansını değerlendirmek amacı taşıdığını belirtti. Şirket, yüksek hızlarda ve zorlu virajlarda elde edilen verilerin gelecekteki sürüş destek sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılacağını ifade ediyor.



Xiaomi YU7 GT’nin Çin'de satış fiyatı 389.900 yuan (yaklaşık 57 bin 596 dolar) olarak açıklandı. Tam donanımlı versiyonu ise 429.900 yuan (63.504 doları) çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası