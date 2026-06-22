Türkiye otomobil pazarında otomatik vitesli ve bütçe dostu modeller tüketicilerin radarında kalmaya devam ediyor. Peki sıfır kilometre bir otomatik otomobil satın almak isteyenler için en uygun fiyatlı seçenekler hangileri? İşte Türkiye'de satışta olan en ucuz otomatik vitesli otomobiller ve güncel fiyatları...

Türkiye otomobil pazarında, uygun fiyatlı otomatik vitesli modeller tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer almayı sürdürüyor. Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı konfor nedeniyle yoğun ilgi gören otomatik şanzımanlı araçlar, artık yalnızca üst segment modellerde değil, giriş seviyesinde de geniş seçeneklerle sunuluyor. Eğer siz de yeni bir otomobil satın almayı planlıyor ve bütçenize uygun otomatik vitesli modelleri merak ediyorsanız, Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı seçenekleri bir araya getirdik.

İşte markaların fiyat listesinde yer alan 2025-2026 model ve 3 milyon TL altında satılan tüm otomatik vitesli otomobiller… (Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)

Marka Model Fiyat (TL) Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.235.000 Chery Tiggo 7 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.391.000 Chery Tiggo 8 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.536.000 Chery Tiggo 8 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.800.000 Citroen E-C3 83 kW Plus 1.420.000 Citroen E-C3 83 kW Max 1.470.000 Citroen C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 2.155.000 Citroen C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2.160.000 Citroen C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 7 koltuk 2.270.000 Citroen e-C3 Aircross 83 kW Standart Menzil 1.760.000 Citroen e-C3 Aircross 83 kW Uzun Menzil 1.900.000 Citroen C4X ve C4 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You 1.890.000 Citroen e-C4 X 115 kW 2.100.000 Citroen C5 1.2 Hybrid 145 eDCS6 2.375.000 Citroen e-C5 157 kW 2.430.000 Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse mHEV 2.750.000 Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse mHEV 2.650.000 Dacia Logan expression Eco-G 120 auto 1.699.000 Dacia Logan journey Eco-G 120 auto 1.774.000 Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto 1.681.000 Dacia Sandero Stepway extreme Eco-G 120 auto 1.746.000 Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu 1.815.000 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.749.900 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.799.900 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.869.900 Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Street Otomatik Dizel 1.749.900 Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Urban Otomatik Dizel 1.749.900 Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Lounge Otomatik Dizel 1.799.900 Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Limited Otomatik Dizel 2.019.900 Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli 1.440.000 Fiat Grande Panda Icon 1.2 MHEV 110HP eDCT - 2025 model yılı 1.669.900 Fiat Grande Panda La Prima 1.2 MHEV 110HP eDCT - 2025 model yılı 1.789.900 Fiat 600 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima - 2025 model yılı 1.834.900 Fiat 500e La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik - 2025 model yılı 2.149.900 Ford Puma Titanium, 1.0L EcoBoost 125PS, Otomatik 2.195.200 Ford Puma ST-Line X, 1.0L EcoBoost 155PS, Otomatik 2.564.500 Ford Puma Gen-E Premium, 123KW, Otomatik, Elektrik 2.158.700 Ford Kuga Titanium, 1.5L EcoBoost 186PS, Otomatik, Benzin 2.780.900 Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2.525.000 Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.389.000 Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.730.000 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT 1.639.000 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT 1.676.000 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT 1.795.304 Hyundai i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT 1.944.000 Hyundai i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.250.000 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT 1.750.000 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT 1.760.666 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT 1.958.000 Hyundai Kona 1.6 T-GDI 180 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.380.000 Hyundai Kona Elektrik 99 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.280.000 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.361.262 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.679.000 Hyundai Inster 71,1 kW Dynamic 2025 Elektrik Otomatik 1.450.000 Hyundai Inster 84,5 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.690.000 Hyundai Inster 84,5 kW Cross Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.740.000 Hyundai Ioniq 5 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik 2.484.602 Hyundai Ioniq 6 111kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.374.000 Jeep AVENGER E-HYBRID Summit 1.2 110HP 4x2 2.359.000 Jeep AVENGER 4XE 1.2 145HP 4x4 Overland 2.740.000 Jeep AVENGER Elektrik Summit 115KW 4x2 2.356.000 Jeep YENİ JEEP COMPASS LİMİTED 4x2 Otomatik 2.725.000 KGM Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan 2.474.830 KGM Korando 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum 2.360.432 KGM Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe 2.009.432 Kia Niro EV 150 kW Otomatik Elegance 2.099.000 Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 1.435.000 Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 1.335.000 Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool 2.130.000 Kia XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hybrid Cool 1.895.000 Kia Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzin Live 2.169.000 Kia Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzin Cool 2.550.000 Kia Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzin Cool 2.925.000 Kia EV3 150 kW Otomatik Elegance Long Range 2.485.000 MG ZS Hybrid+ Luxury Hibrit 2.540.000 MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit 2025 2.995.000 MG HS Luxury Benzin 2.610.000 MG MG7 Excellence Benzin 2025 2.890.000 MINI Countryman E Favoured 2.493.500 Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.720.400 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2.229.400 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.350.400 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Redline Edition 2.417.500 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.707.100 OMODA 5 Ultima 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.999.000 OMODA 7 Neo 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.680.000 Jaecoo 7 Revive 7 İleri Otomatik DCT Benzin 2.330.000 Jaecoo 7 Evolve 7 İleri Otomatik DCT Benzin 2.390.000 Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 2.660.000 Opel Corsa Hybrid 1.2 110 e-DCT6 Edition 1.999.000 Opel Corsa Hybrid 1.2 145 e-DCT6 GS 1.890.000 Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 1.800.000 Opel Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 1.840.000 Opel Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.342.000 Opel Frontera Elektrik 44 kWh Batarya GS 1.600.000 Opel Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.009.000 Opel Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.650.000 Opel Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.290.000 Opel Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.386.000 Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition 2.485.000 Peugeot E-208 GT 100kW 1.999.500 Peugeot E-308 GT 115kW 2.381.000 Peugeot 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.566.500 Peugeot E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 Peugeot E-2008 GT 115kW 2.308.500 Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.330.000 Peugeot 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.745.000 Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.649.000 Renault R5 E-Tech Techno EV40 120hp - 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204hp 2.436.910

Bunlarla birlikte elektrikli Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi micro araçlarda 600.000 TL civarında fiyatlarla satılıyorlar.

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