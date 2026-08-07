Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan genel merkez binasına girdik. Daha önce Gelecek Partisi Genel Merkezi olarak kullanılan 8 katlı binada, açılış öncesi hummalı bir hazırlık sürüyor.

Hem binanın iç mekanlarında hem de dış cephesinde devam eden tadilat çalışmalarında sona yaklaşılırken, parti yönetimi açılış için yoğun mesai harcadıkları ifade etti.

PARTİ TABELASI KISA SÜREDE ASILACAK

Aylık kirasının 4 milyon liradan fazla olduğu ve ilk ödemenin ekim ayında yapılacağı belirtilen binanın iç tadilatında son işlemler yapılıyor. Su ve doğal gaz bağlantıları tamamlanırken, elektrik tesisatındaki son düzenlemelerin de kısa süre içinde bitirilmesi bekleniyor. Dış cephede yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Yeni Parti tabelasının da binaya asılacağı öğrenildi.

Yeni Parti 30 Ağustos'a hazırlanıyor! Genel merkezde hummalı bir çalışma var

MOBİLYALAR PEYDERPEY GELECEK

Parti kurmayları, önümüzdeki haftadan itibaren mobilyaların peyderpey binaya getirilmeye başlanacağını, katların tek tek kullanıma hazır hâle getirileceğini belirtti. Yaklaşık 100 odanın bulunduğu genel merkezde konferans salonu, toplantı salonları, yemekhane, ofis katları, makam katı ve kapalı otopark yer alıyor. En az 100 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği büyüklükte planlanan yemekhaneden parti personeli, ziyaretçiler ve basın mensupları yararlanabilecek.

Yeni Parti 30 Ağustos'a hazırlanıyor! Genel merkezde hummalı bir çalışma var

ÖZEL DE DAVUTOĞLU'NUN MAKAMINI KULLANACAK

Zemin katın yanı sıra üç bodrum kat ve dört normal kattan oluşan binada, daha önce Ahmet Davutoğlu'nun makam odası olarak kullanılan üçüncü kattaki odanın, Özgür Özel tarafından da genel başkanlık makamı olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Zemin katta ise basın mensupları için özel bir çalışma alanı hazırlanıyor. Ayrıca toplantı salonunun Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında kullanılacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

AÇILIŞ İÇİN 30 AĞUSTOS PLANLANIYOR

Yeni Parti'nin genel merkez binasının resmi açılışının 30 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bina, CHP Genel Merkezi'ne yaklaşık 2 kilometre, İYİ Parti ve DEVA Partisi genel merkezlerine ise yürüme mesafesinde bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası