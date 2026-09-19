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3. Sayfa

İstanbul'un 7 ilçesinde düğmeye basıldı! Fuhuş operasyonunda 31 gözaltı

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İstanbul'da fuhuş ağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede 20 adres mercek altına alındı. Masaj salonlarının da aralarında bulunduğu mekanlara düzenlenen operasyonlarda, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın gözaltına alındı.

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İstanbul'da fuhuşa aracılık ettiği ve bu faaliyetlere yer sağladığı öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fuhuş yapan veya fuhşa aracılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma fuhuş yapıldığı tespit edilen adresler, örgütlü şekilde fuhşa aracılık, teşvik ve yer temin eden şahıslar tespit edildi.

İstanbulun 7 ilçesinde düğmeye basıldı! Fuhuş operasyonunda 31 gözaltı
Başlık Resmiİstanbulun 7 ilçesinde düğmeye basıldı! Fuhuş operasyonunda 31 gözaltı

20 ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar'da tespit edilen 20 farklı mekan ve masaj salonlarına operasyon düzenlendi.

İstanbulun 7 ilçesinde düğmeye basıldı! Fuhuş operasyonunda 31 gözaltı
Başlık Resmiİstanbulun 7 ilçesinde düğmeye basıldı! Fuhuş operasyonunda 31 gözaltı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 şahıs gözaltına alındı.

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Tespit edilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ve adreslerde yapılan arama işlemleri ise devam ediyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda; 25 cep telefonu, 20 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 POS cihazı, 2 tabanca, 3 şarjör, 112 fişek, cinsel ilişki sırasında kullanıldığı değerlendirilen 29 materyal, Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ile üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin yazılı olduğu 1 ajanda ele geçirildi.

SPA MERKEZLERİNİ KULLANMIŞLAR

Başsavcılıkça, fuhuş faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen spa merkezleri ile tespit edilen kadınlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için ilgili birimlere talimat verildi.

Örgütlü şekilde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüphelinin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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