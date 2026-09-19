Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti: Topçular kötü bir ilki yaşadı

Brighton & Hove Albion, Premier Lig'in beşinci haftasında milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği maçta Arsenal'i 3-0'lık skorla mağlup ederek Topçular'a bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında Fabian Hürzeler'in çalıştırdığı Brighton, sahasında Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'i konuk etti.

BRİGHTON FARKLI KAZANDI

The American Express Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Brighton 3-0'lık skorla kazandı. Brighton'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Gross, 45. dakikada Kostoulas ve 57. dakikada Chema Andres kaydetti.

FERDİ 76 DAKİKA SÜRE ALDI

Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 76 dakika sahada kaldı.

Brighton & Hove Albion - Arsenal

ARSENAL İLK KEZ KAYBETTİ

Brighton, bu galibiyetin ardından ligde 5 haftada 10 puana ulaştı. Premier Lig'de bu sezon ilk kez mağlup olan Arsenal ise 12 puanda kaldı. Brighton, Premier Lig'de Sunderland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Arsenal ise Leeds United'ı konuk edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ