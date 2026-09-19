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Dünya

UCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Trump'tan Erdoğan hamlesi

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UCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Trump'tan Erdoğan hamlesi
Başlık ResmiUCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahuya soğuk duş! Trumptan Erdoğan hamlesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi New York'ta diplomasi trafiği hızlanırken Netanyahu yönetiminde hesaplar karıştı. İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut programında Binyamin Netanyahu ile bir görüşmenin yer almadığını duyurdu.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararının gölgesinde ABD'ye gitmeye hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahat programı şekillenmeye başladı.

Netanyahu'nun uçağının New York yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na inmesi beklenirken, ABD programının oldukça sınırlı tutulacağı ortaya çıktı.

UCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahuya soğuk duş! Trumptan Erdoğan hamlesi
Başlık ResmiUCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahuya soğuk duş! Trumptan Erdoğan hamlesi

NETANYAHU GELMEDEN TRUMP AYRILACAK

İsrail merkezli Jerusalem Post, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump-Netanyahu görüşmesinin mevcut programda yer almadığını yazdı. İddialara göre iki liderin New York'ta bulunacakları zaman dilimleri de birbiriyle örtüşmüyor.

Tel Aviv'in aktardığı son takvime göre Trump pazartesi günü New York'a gelecek ve salı akşamı kentten ayrılacak. Netanyahu'nun ise Trump'ın ayrılmasının ardından kente ulaşması bekleniyor.

ABD'li yetkili, "Gördüğüm son programa göre, başkan ayrıldıktan sonra burada olacak" dedi. Netanyahu'nun ekibinin Beyaz Saray'dan resmi bir görüşme talep edip etmediği ise açıklanmadı.

UCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahuya soğuk duş! Trumptan Erdoğan hamlesi
Başlık ResmiUCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahuya soğuk duş! Trumptan Erdoğan hamlesi

"ABD'DE BİR GECE BİLE KALMAYABİLİR"

İsrailli üst düzey bir yetkili de Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını yapacağı günün sabahında New York'a ulaşmasının ve konuşmasının ardından doğrudan İsrail'e dönmesinin beklendiğini anlattı.

Jerusalem Post, mevcut planın değişmemesi halinde Netanyahu'nun ABD'de tek bir gece dahi geçirmeyebileceğini yazdı.

ABD yönetimi, Netanyahu'nun güvenliğini sağlamak ve muhtemel bir tutuklama girişimini önlemek için olağanüstü önlemler aldı.

İsrail liderinin New York'a ayak basması durumunda karşılaşacağı kitlesel protestoların ve yasal girişimlerin uluslararası bir skandala dönüşmesinden çekinen Beyaz Saray ve Tel Aviv, rotayı değiştirdi.

TEXAS PLANI DA İPTAL

Öte yandan İsrail Başbakanı'nın ABD programında son dakika değişikliğine gidildi. İsrail Başbakanı, Teksas ziyaretini ve Elon Musk ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal ederek ABD seyahatini kısalttı.

Netanyahu'nun ofisinden bir öncü ekip, görüşmenin hazırlıkları için Teksas'a gitmişti. Ancak ziyaretin iptal edilmesiyle program da tamamen değişti.

Daha önce çarşamba günü ABD'ye gelmesi planlanan Netanyahu, yeni takvimle perşembe sabahı doğrudan New York'a ulaşacak. Yerel saatle 14.00'te BM Genel Kurulu'na hitap edecek olan Netanyahu, aynı akşam İsrail'e dönecek.

Netanyahu 2023'teki BM Genel Kurulu öncesinde Kaliforniya'nın Fremont kentindeki Tesla fabrikasını ziyaret ederek Musk ile görüşmüştü.

Kanal 13, Teksas ziyaretinin gerçekleşmesi halinde Netanyahu'nun heyetindeki bazı kişilerin "Wing of Zion" adlı resmi uçak yerine ticari uçuşlarla seyahat etmek zorunda kalacağını ve bunun kamuya ek maliyet getireceğini yazmıştı.

UCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahuya soğuk duş! Trumptan Erdoğan hamlesi
Başlık ResmiUCM korkusuyla kaçacak delik arayan Netanyahuya soğuk duş! Trumptan Erdoğan hamlesi

ERDOĞAN İLE TRUMP NEW YORK'TA GÖRÜŞECEK

İsrail basını Netanyahu'ya kapıların kapatıldığını yazarken, Türkiye cephesinden gelen diplomatik hamleler uluslararası kamuoyunun merkezine yerleşti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta New York’taki BM Genel Kurulu kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Türk heyetinin Washington'a kritik dosyalarla gideceği paylaşılırken, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına dönüş ve S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devri gibi başlıkların masada olacağı ifade edildi.

BM Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başta Gazze'deki soykırım olmak üzere küresel adaletsizlikleri ve uluslararası düzenin açmazlarını dünya kamuoyuna haykırması bekleniyor.

TRUMP'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE NELER VAR?

BM Genel Kurulu'nun üst düzey görüşmeleri 22 Eylül'de başlayacak. Reuters'a göre İran savaşı, Gazze, Ukrayna ve diğer küresel krizler New York'taki görüşmelerin başlıca gündemleri arasında bulunuyor.

Jerusalem Post ise Trump'ın açıklanan programında İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ikili görüşmelerin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle toplantı bulunduğunu, Netanyahu ile bir görüşmenin ise mevcut programda yer almadığını aktardı.

Trump'ın New York programının ardından diplomasi trafiği Washington'a taşınacak. ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlaması planlanıyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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