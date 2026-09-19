Çin Devlet Başkanı Xi Jinping felç mi geçirdi? Trump'la görüşmesi bekleniyordu: ABD basını o detaya dikkat çekti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hindistan'daki BRICS Zirvesi gala yemeğine katılmaması ABD basınına yansıdı. Sosyal medyada "felç geçirdi" iddiaları yayılırken, Çin'de halefiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hindistan'daki BRICS Zirvesi'nde dünya liderleri için düzenlenen gala yemeğine son anda katılmaması soru işaretlerine neden oldu. Wall Street Journal (WSJ), Xi'nin kendisini iyi hissetmediği için yemeği kaçırdığını yazarken, sosyal medyada Çin liderinin "felç geçirdiği" yönünde iddialar yayıldı.

YEMEKTE NELER OLDU?

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Xi, Yeni Delhi'de dünya liderlerinin katıldığı gala yemeğine kendisini iyi hissetmediği için son anda katılmadı. Xi'nin yerine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi programa katıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping felç mi geçirdi? ABD basını o detaya dikkat çekti

Xİ FELÇ Mİ GEÇİRDİ?

Xi'nin yemeğe katılmamasının ardından sosyal medyada Çin liderinin ağır hastalandığı, bayıldığı ve felç geçirdiği yönünde iddialar yayıldı.

Ancak Wall Street Journal, Xi'nin ağır hasta olduğuna, felç geçirdiğine veya bayıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını yazdı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddiaları "sahte" olarak nitelendirdi.

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre Xi, dinlenmek üzere oteline döndü. Çin liderinin daha sonra uçak merdivenlerini yardım almadan çıktığı görüntüler de paylaşıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping felç mi geçirdi? ABD basını o detaya dikkat çekti

WASHINGTON ZİYARETİ ÖNCESİ GÜNDEME GELDİ

Çin liderinin gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmesi planlanıyor.

Washington Post'un aktardığı programa göre Trump'ın Xi'yi Joint Base Andrews'ta karşılaması bekleniyor. Ardından Beyaz Saray'da resmi karşılama töreni, liderler arası görüşmeler ve devlet yemeği düzenlenecek.

Reuters da Trump'ın Xi'yi havaalanında karşılamasının planlandığını ve iki liderin ticaret, nadir toprak elementleri ve yapay zeka gibi kritik başlıkları görüşeceğini aktardı.

ÇİN'DE HALEFİYET TARTIŞMASI

Wall Street Journal'a göre Xi'nin bir programa katılmaması bile Çin yönetimindeki halefiyet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Xi, 2018'de devlet başkanlığı görev süresi sınırının kaldırılmasının ardından kendisinden sonra görevi devralacak belirgin bir isim ortaya koymadı.

Claremont McKenna College'dan Çin siyaseti uzmanı Minxin Pei, Çin'de yerleşmiş ve güvenilir bir halefiyet sürecinin bulunmadığını savunarak, ülkenin en üst düzey yöneticisinin sağlık sorunu yaşaması halinde bunun siyasi belirsizliği artırabileceğini ileri sürdü.

Xi'nin Washington ziyaretinin şu aşamada planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Reuters ve Washington Post'un 18 Eylül tarihli haberlerinde de ziyaret programında bir değişiklik olduğuna ilişkin bilgi yer almadı.

Xi'nin gelecek hafta Washington'da Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ