Fenerbahçe-Dubai basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague Süper Kupa'da üçüncülük maçı

EuroLeague Süper Kupa'da üçüncülük maçı Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol arasında oynanacak. Yarı finalde istediği sonucu alamayan sarı-lacivertliler, turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak için parkeye çıkarken karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu.

Fenerbahçe-Dubai üçüncülük maçı, EuroLeague Süper Kupa'nın ikinci gününde Etihad Arena'da oynanacak. Fenerbahçe Tarfin, yarı finalde Olympiacos'a 92-90 mağlup olurken Dubai Basketbol da Real Madrid karşısında final biletini alamadı.

FENERBAHÇE-DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Dubai basketbol maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ilk EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun üçüncülük mücadelesi olacak.

Fenerbahçe-Dubai basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague Süper Kupada üçüncülük maçı

FENERBAHÇE-DUBAİ BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Dubai karşılaşması televizyonda S Sport, dijital ortamda ise S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek. S Sport Plus, EuroLeague karşılaşmalarını dijital olarak yayınlayan platformlar arasında bulunuyor ve uygulama App Store ile Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor.

Fenerbahçe, EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde Olympiacos karşısında son ana kadar devam eden mücadeleyi 92-90 kaybetti. Dubai ise diğer yarı finalde Real Madrid ile karşılaştı ve finale kalamadı.