Çinli FAW’ın premium markası Hongqi, yeni H7 PHEV ile 2.916,171 kilometrelik kesintisiz menzile ulaştı. Altı gün süren yolculukta otomobile yakıt veya elektrik takviyesi yapılmadı. Elde edilen sonuç Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillendi.

Şarj edilebilir hibrit otomobillerde menzil yarışı yeni bir seviyeye ulaştı. Hongqi H7 PHEV, dolu yakıt deposu ve tamamen şarj edilmiş bataryasıyla Çin’in üç farklı bölgesini kapsayan rotayı herhangi bir enerji takviyesi yapmadan tamamladı.

Yeni H7, 2.916,171 kilometrelik sonucuyla “dolu depo ve tam şarjla yakıt ya da elektrik takviyesi yapılmadan en uzun mesafeyi kat eden seri üretim şarj edilebilir hibrit sedan” kategorisinde Guinness Dünya Rekoru’nun sahibi oldu.

Tek depo ve şarjla 2.916 kilometre gitti: Hibrit sedandan yeni Guinness rekoru

ALTI GÜNDE ÜÇ BÖLGEDEN GEÇTİ

Menzil denemesi 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yaklaşık altı gün süren yolculuk boyunca otomobil ne akaryakıt istasyonuna ne de şarj noktasına girdi. Testin Guinness Dünya Rekorları gözetiminde gerçekleştirildiği ve kullanılan aracın standart seri üretim özelliklerini koruduğu belirtildi.

Güzergah yalnızca düz ve sabit hızlı yollardan oluşmadı. Rotada yüksek rakımlı dağ geçitleri, tepeler, vadiler, kıyı ovaları, şehir içi trafik ve otoyol bölümleri yer aldı.

Yolculuk sırasında sıcaklık 8 dereceden 32 derecenin üzerine kadar değişti. Araç ayrıca yağmur, yüksek nem, ıslak zemin ve kıyı bölgelerindeki kuvvetli rüzgar gibi farklı koşullarla karşılaştı.

Tek depo ve şarjla 2.916 kilometre gitti: Hibrit sedandan yeni Guinness rekoru

ÖNCEKİ PHEV REKORUNU 308 KİLOMETRE GELİŞTİRDİ

Şarj edilebilir hibrit sedanlar için önceki rekor, Geely Galaxy A7 EM-i tarafından 2.608,36 kilometreyle elde edilmişti. Hongqi H7 bu mesafeyi yaklaşık 308 kilometre artırdı.

Seri üretim binek otomobiller için aktarılan önceki en uzun mesafe ise 2.831 kilometreydi. Bu sonuç, 66 litrelik yakıt deposuna sahip dizel Skoda Superb ile elde edilmişti. Hongqi H7’nin 60 litrelik deposuyla 2.916 kilometreyi aşması, otomobilin ikinci bir Guinness unvanıyla ilişkilendirilmesini sağladı.

RESMİ MENZİL 1.954 KİLOMETRE

Hongqi H7 PHEV’in seri üretim versiyonu için açıklanan en yüksek birleşik menzil 1.954 kilometre. Rekor denemesinde bu değerin yaklaşık 962 kilometre üzerine çıkıldı.

Modelin önden çekişli versiyonlarında batarya boşken yakıt tüketimi 100 km’de 4,4 litre olarak veriliyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise bu değer 5,3 litreye yükseliyor.

Otomobilde 150 HP güç üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor kullanılıyor. Hibrit kullanım için geliştirilen motorun termal verimliliği yüzde 45,21 olarak açıklanıyor.

Tek depo ve şarjla 2.916 kilometre gitti: Hibrit sedandan yeni Guinness rekoru

ELEKTRİKLE 240 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR

Hongqi H7 PHEV üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Giriş modelinde 23,9 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya bulunurken üst versiyonlarda 30,3 kWh’lik NMC batarya kullanılıyor.

Versiyona bağlı olarak açıklanan CLTC elektrikli menzil değerleri 180, 210 ve 240 kilometre arasında değişiyor. Böylece günlük kullanımda benzinli motor devreye girmeden uzun mesafelerin tamamlanması hedefleniyor.

Tam dolu depo ve bataryayla açıklanan birleşik menzil önden çekişli versiyonlarda 1.894 ila 1.954 kilometre arasında değişiyor. Daha yüksek performansa sahip dört tekerlekten çekişli modelde ise birleşik menzil 1.574 kilometreye geriliyor.

BEŞ METREYİ AŞAN BÜYÜK BİR SEDAN

Yeni Hongqi H7, 5.060 mm uzunluğa, 1.910 mm genişliğe ve 1.480 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi 2.970 mm, rekor denemesinde kullanılan versiyonun ağırlığı ise yaklaşık 1.975 kilogram olarak açıklanıyor.

Çin’de üç donanım seviyesiyle satışa sunulan modelin liste fiyatı 191.800 yuan (Yaklaşık 1.400.000 TL) ile 231.800 yuan (1.691.000 TL) arasında değişiyor.

BAKMADAN GEÇME EKONOMİ Alman otomotiv devi Volkswagen 208 binden fazla aracını geri çağırıyor!

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ