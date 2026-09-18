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Ekonomi

Alman otomotiv devi Volkswagen 208 binden fazla aracını geri çağırıyor!

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Alman otomotiv devi Volkswagen 208 binden fazla aracını geri çağırıyor!
Başlık ResmiAlman otomotiv devi Volkswagen 208 binden fazla aracını geri çağırıyor!

Küresel otomobil şirketlerinden olan Volkswagen 208.724 aracını geri çağırıyor. Şirket ABD'de yaşanılan direksiyon sistemindeki arıza riski nedeniyle araçlarını geri çağırdığını ifade etti. Firma geri çağırmanın 2018-2021 model bazı araçları kapsadığını aktardı.

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Alman otomotiv devi Volkswagen 208.724 aracını geri çağırdığını açıkladı. Direksiyon kutusundaki cıvata hatası nedeniyle birçok aracını çağıran firma, yetkili servislerinde yaşanan problemi ücretsiz olarak değiştireceğini bildirdi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2018-2021 model bazı araçları kapsadığı belirtildi.

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208.000 ARAÇ GERİ ÇAĞIRILIYOR

Söz konusu geri çağırma kararının 208.724 aracı kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, araçların direksiyon kutusu cıvatasındaki bir hata nedeniyle kontrol kaybı yaşanabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Alman otomotiv devi Volkswagen 208 binden fazla aracını geri çağırıyor!
Başlık ResmiAlman otomotiv devi Volkswagen 208 binden fazla aracını geri çağırıyor!

Geri çağırmadan 2018 model Tiguan, 2018-2019 model Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçların etkileneceği belirtildi.

Volkswagen, yetkili bayiler aracılığıyla etkilenen tüm araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını ücretsiz olarak değiştirecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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