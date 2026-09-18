Apple öğrenci indirimi ne zaman bitecek? Apple Mac veya iPad öğrenci kampanyası tarihler

Apple'ın üniversite öğrencilerine yönelik kampanyası devam ediyor. Mac veya iPad ürünlerinde başlatılan kampanyadan faydalanmak isteyen öğrencilerin merak ettiği konuların başında ise tarih detayı geliyor. Ağustos ayının ortalarına doğru başlayan kampanya ekim ayında sona erecek. Peki, APPLE öğrenci indirimi ne zaman bitecek? İşte APPLE öğrenci kampanyası tarihleri...

Apple’ın Türkiye’de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği eğitim kampanyası devam ediyor. 13 Ağustos 2026’da başlayan kampanya kapsamında MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air ve iPad Pro modelleri yer alıyor. Uygun Mac veya iPad modeliyle aynı alışverişte seçilen promosyon ürünü için de kampanya indirimi uygulanıyor. Promosyon seçenekleri, satın alınan cihaza göre değişiklik gösteriyor. Peki, APPLE öğrenci indirimi ne zaman bitecek? Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

Ürün Kategorisi Kampanya Dahilindeki Ürünler Promosyon Ürünü Kampanya İndirimi* Mac MacBook Air

MacBook Pro AirTag (4’lü paket) 5.499 TL AirPods 5 5.499 TL AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu 5.499 TL AirPods Pro 3 5.499 TL iPad iPad Air

iPad Pro AirTag (4’lü paket) 5.499 TL Apple Pencil Pro 5.499 TL AirPods 5 5.499 TL AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu 5.499 TL AirPods Pro 3 5.499 TL

APPLE MAC- İPAD KAMPANYA TAKVİMİ

Apple’ın eğitime özel kampanyası 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlanacak. Koşulları karşılayan müşteriler, belirlenen süre içerisinde kampanya kapsamındaki Mac veya iPad modellerinden satın alarak promosyon ürünlerinde 5 bin 499 TL indirime hak kazanabilecek.

APPLE İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR

Bir eğitim kurumunun çalışanları - Türkiye'deki herhangi bir kamu veya özel eğitim kuruluşunun tüm çalışanları yararlanabilir.

Yüksek öğretim öğrencileri - Türkiye’deki bir yüksek öğretim kurumuna devam eden veya kabul edilmiş olan öğrenciler yararlanabilir.

Yüksek öğretim öğrencilerinin ebeveynleri - Kamu veya özel bir yüksek öğretim kurumuna devam eden veya kabul edilmiş olan öğrencilerin onlar adına alışveriş yapan ebeveynleri.

Bu promosyon kapsamında kurumsal veya satış amaçlı alım yapılamaz.