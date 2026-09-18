Avcılar'da bina çöktü! Bebek arabalı aile saniyelerle kurtuldu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan bina aniden çöktü. O sırada bebek arabasıyla yoldan geçen bir aile faciadan saniyeler ile kurtuldu.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışması esnasında kontrolsüz yıkılan binanın molozları yola devrilirken bir mobilya mağazasının duvarı yıkıldı. Yıkılmadan saniyeler önce bebek arabası ve çocuğuyla yoldan geçen bir aile ise muhtemel faciadan saniyelerle kurtuldu.

Olay, dün Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirilirken kontrolsüz biçimde yola yıkıldı. Moloz parçaları etrafa saçılırken çıkan toz sokağı kapladı.

Avcılarda bina çöktü! Bebek arabalı aile saniyelerle kurtuldu

BEBEK ARABASIYLA SON ANDA KURTULDULAR

Binanın yıkılmasından önce ise sokakta bebek arabalı bir kadının çocuklarıyla sokaktan saniyeler önce geçtiği güvenlik kamerasına yansıdı. Öte taraftan, yıkılan bina havada ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde zarar gören mobilyacının duvarının örülmeye başlandığı, yıkımın da sürdüğü kayda geçti.

Olay yerinde iş yeri olan vatandaş yaşananları anlatarak, "Arkadaşlarla çalışıyorduk dün içeride. Aniden bir gürültü duyduk deprem etkisi oluştu adeta. Bina yıkılmıştı yan taraftaki binaya zarar vermişti. Bizim binamızın etrafına da moloz kalıntıları geldi. Baktık sonra içeri girdik ne oldu ne bitti diye. Bir bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten sonra binanın aniden yıkıldığını gördük. Biraz kontrolsüz bir yıkım olmuş. Burada böyle şeyler hissettik. Aslında bu gibi yıkımlarda bir iş güvenlik uzmanı bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI