Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ