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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı
Başlık ResmiÜnlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Sefo gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen gözaltına alındı.

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Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen gözaltına alındı.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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