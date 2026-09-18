Gülsen Tuncer neden öldü, hastalığı neydi? Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in hayatı ve biyografisi

Oyuncu Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncunun vefatının ardından hastalığı, ölüm nedeni, kariyeri ve rol aldığı yapımlar yeniden gündeme geldi.

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in vefatı, sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuncer, tiyatro, sinema, televizyon ve seslendirme alanlarında uzun yıllar boyunca çok sayıda projede görev aldı. Peki, Gülsen Tuncer neden öldü, hastalığı neydi? İşte hayatı, biyografisi, oynadığı dizi ve filmler...

GÜLSEN TUNCER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Gülsen Tuncer'in bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve beyin tümörü tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Film-San Vakfı, vefatından önce yaptığı paylaşımda sanatçının ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurmuştu. Usta oyuncunun beyninde 2. derece tümör bulunduğu, konuşma ve yazma yeteneklerini de kaybettiği aktarılmıştı.

Gülsen Tuncer neden öldü, hastalığı neydi? Aşk-ı Memnunun Arsen Halası Gülsen Tuncerin hayatı ve biyografisi

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı. Sanat hayatı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi ve Ankara Çağdaş Sahne gibi kurumlarda görev aldı. Grup 6 Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı, yapım yönetmenliği, söz yazarlığı ve sanat eğitimi alanlarında da çalışan Tuncer, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı, Marmara Üniversitesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi gibi kurumlarda ders ve seminerler verdi. İstanbul TRT radyosunda birçok şiir, radyo tiyatrosu, kültürel programı seslendirdi ve söyleşiler yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında tek kişilik, metnini kendi hazırladığı okuma tiyatroları, şiir resitalleri ve müzikli gösteriler düzenledi. Mehmet Teoman’la profesyonel olarak müzik çalışmaları yürüttü.

Gülsen Tuncer neden öldü, hastalığı neydi? Aşk-ı Memnunun Arsen Halası Gülsen Tuncerin hayatı ve biyografisi

2008 Sadri Alışık Ödülleri'nde Suna, 1991 Antalya Film Festivali'nde Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu, 1989 Ankara Film Festivali'nde Bir Tren Yolculuğu filmleriyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü kazandı. Daha genç televizyon izleyicisinin geniş kesimi ise onu 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle tanıdı. Adnan Ziyagil'in ablası ve Nihal ile Bülent'in halası Arsen karakteri, Tuncer'in televizyon kariyerindeki en bilinen rollerden biri oldu.

Gülsen Tuncer neden öldü, hastalığı neydi? Aşk-ı Memnunun Arsen Halası Gülsen Tuncerin hayatı ve biyografisi

GÜLSEN TUNCER OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Üç İstanbul (1983)

Bugünün Saraylısı (1985)

Çalıkuşu (1986)

Aşk-ı Memnu (2008-2009)

Fatih (2013)

O Hayat Benim (2014-(2015)

Fazilet Hanım ve Kızları (2017)

Sol Yanım (2021)

Hakim (2022)