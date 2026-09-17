Victor Osimhen'e iki maçlık milli davet

Galatasaraylı golcü Victor Osimhen Trabzonsporlu savunmacı Chibuike Nwaiwu ve Beşiktaşlı orta saha Wilfred Ndidi, Nijerya'nın Gine-Bissau ve Madagaskar ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi.

Nijerya Futbol Milli Takımı'nın Madagaskar, Gine-Bissau ve Rusya ile yapacağı maçların kadrosu açıklandı.

Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, Nijerya'nın 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynanacağı Afrika Kupası Elemeleri maçlarının kadrosuna alındı.

RUSYA MAÇINDA YOK

Victor Osimhen, 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak olan hazırlık maçı kadrosunda ise yer almadı.

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MADAGASKAR VE GİNE-BİSSAU MAÇLARI KADROSU

Kaleciler: Arthur Okonkwo, Maduka Okoye, Stanley Nwabali

Defanslar: Bruno Onyemaechi, Isaac James, Benjamin Fredricks, Emmanuel Fernandez, Oluwasemilogo Ajayi, Calvin Bassey, Chibuike Nwaiwu, Bright Osayi-Samuel, Olaoluwa Aina

Orta sahalar: Alexander Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Raphael Onyeka

Forvetler: Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Akor Adams, Victor Osimhen, Tolu Arokodare, George Ilenikhena, Moses Usor

RUSYA MAÇI KADROSU

Kaleciler: Chibuzor Atata, Samuel James, Stanley Nwabali

Defanslar: Kenneth Igboke, Isaac James, Benjamin Fredricks, Emmanuel Fernandez, Victory Akpe, Bright Osayi-Samuel, Abdullahi Bawane

Orta Sahalar: Wilfred Ndidi, Chibuzo Nwoko, Fu Umen Michael, Georges Wilfred, Popoola Abdulrasaq, Suleiman Mubarak, Jacob Adeoye, Raphael Onyedika

Forvetler: Iheanacho Kelechi, Edokpolor Peter, Moses Simon, Akor Adams, Umar Abubakar, Abdullahi Umar

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ