Geçen yıl Tokyo'ydu, bu sene değişti! İşte dünyanın en havalı semti

Geleneksel mimarisi, sokak lezzetleri ve gece hayatıyla öne çıkan Seul'deki 'Jongno 3-ga', Time Out'un 2026 yılı için hazırladığı 'dünyanın en havalı semtleri' listesinde zirveye yerleşti. İşte ilk 10'da yer alan semtler...

'Dünyanın en havalı semtleri' belli oldu. Time Out'un dünya genelindeki yerel uzmanları tarafından 40 semt aday gösterildi. Bölgeler daha sonra derginin editörlerinden oluşan bir jüri tarafından yeme-içme, gece hayatı, özgün yerel işletmeler, yaşam kalitesi ve topluluk kriterleri üzerinden değerlendirildi.

Güney Kore’nin başkenti Seul'de bulunan Jongno 3-ga, Time Out’un listesinde 2026'nın bir numaralı semti seçildi.

Jongno 3-ga, daha önce 2021 yılında yayımlanan listede üçüncü sırada yer almıştı.

GELENEKSEL MİMARİ VE MODERN HAYAT BİR ARADA

Seul'ün kalbinde bulunan Jongno 3-ga, dar sokakları ve geleneksel hanok evleriyle dikkat çekiyor. Semtte tarihi yapıların yanı sıra kafeler, restoranlar, zanaat dükkânları ve eğlence mekanları bulunuyor.

Bölgedeki Ikseon-dong ise son yıllarda kentin en bilinen mahallelerinden biri haline geldi. Eski bir yerleşim bölgesi olan Ikseon-dong, geleneksel evlerin işletmelere dönüştürülmesiyle hareketli bir destinasyona dönüştü.

1920'lerde nispeten küçük konutlar olarak inşa edilen hanok evlerinin birçoğu günümüzde de dar sokaklar arasında korunuyor.

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GECE OLUNCA SOKAKLAR HAREKETLENİYOR

Independent tarafından derlenen yazıya göre; Jongno 3-ga'nın öne çıkan özelliklerinden biri de gece hayatı. Mahalle, pojangmacha veya pocha adı verilen çadırlı sokak tezgâhlarıyla tanınıyor.

Onlarca yıldır Seul'ün sokak kültürünün bir parçası olan bu tezgâhlarda uygun fiyatlı yiyecek ve içecekler satılıyor. Özellikle Ikseon-dong'daki tezgâhlar gençlerin ilgisini çekiyor.

Tuzlu krepler, ızgara deniz ürünleri ve 'sannakji' olarak bilinen canlı ahtapot, bölgede öne çıkan yiyecekler arasında bulunuyor.

İLK 5'TE RABAT VE ATİNA DA VAR

Listenin ikinci sırasında Fas'ın başkenti Rabat'taki L’Ocean District yer aldı. Atlas Okyanusu'na bakan mahalle, sahilleri, palmiye ağaçlarıyla çevrili yürüyüş yolu ve spor alanlarıyla dikkat çekiyor.

Üçüncü sıradaki Neos Kosmos ise Atina'nın Akropolis ile Atina Rivierası arasında bulunuyor. Mahalle, eski yerleşim karakterini korurken çağdaş kültürle de öne çıkıyor.

Los Angeles'taki Chinatown dördüncü, Glasgow'daki Govanhill ise beşinci sırada yer aldı.

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TOKYO BU KEZ ZİRVEDE YOK

Geçen yıl dünyanın en havalı mahallesi seçilen Tokyo, bu yıl zirveyi Seul'e kaptırdı. Tokyo'nun kitaplarla özdeşleşen Jinbōchō bölgesi, 2025 yılında listenin birincisi olmuştu.

Japonya bu yıl da ilk 10'da iki mahalleyle yer aldı. Osaka'daki Kitakagaya 6'ncı, Tokyo'daki Koenji ise 8'inci sıraya yerleşti.

İŞTE 2026'NIN EN HAVALI 10 SEMTİ

Bölge / Mahalle Şehir Ülke Jongno 3-ga Seul Güney Kore L’Ocean District Rabat Fas Neos Kosmos Atina Yunanistan Chinatown Los Angeles ABD Govanhill Glasgow İskoçya Kitakagaya Osaka Japonya Chapinero Alto Bogotá Kolombiya Koenji Tokyo Japonya Downtown St Catharines, Ontario Kanada Esquilino Roma İtalya

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ