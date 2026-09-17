İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP'den ayrıldığını duyurdu.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın 3'üncü oturumunda söz alan Arda, istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arda, siyasette kişisel ve parti içi mücadeleler yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

CHP’de dikkat çeken istifa! Ekrem Eray Arda partisinden ayrıldı

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK DEVAM EDECEK

CHP'den istifa eden Arda'nın, İBB ve Kartal Belediye Meclislerindeki görevini bağımsız üye olarak sürdüreceği öğrenildi.

Ekrem Eray Arda, İBB Meclisinde Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI