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Kayıp Büşra bebeğin Diyarbakır'daki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti

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Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin Diyarbakır'daki evi havadan görüntülendi. Anne ve babanın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı olayda, minik Büşra'nın büyüdüğü evin kırık camları dikkat çekti.

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Sivas'ın Divriği ilçesindeki İncedere Yaylası'nda çadırdan aniden kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın Diyarbakır Çermik’e bağlı Aynalı Mahallesi'ndeki evi görüntülendi.

Taşkesen Küme Evleri'nde bulunan tek katlı yapının pencerelerindeki kırık camlar dikkat çekti. Yakınları, pencerelerin çocuklar tarafından kırıldığını ve ailenin her ilkbaharda hayvancılık yapmak üzere Sivas’a gittiğini aktardı.

Kayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti
Başlık ResmiKayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti

DÖNÜŞE BİR GÜN KALA SIR OLDU

Beş çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül günü minik Büşra’yı çadırda bulamayınca durumu ekiplere bildirdi. Bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarından sonuç alınamazken, olay kısa sürede adli boyuta taşındı.

Kayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti
Başlık ResmiKayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti
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Ailenin memleketleri Diyarbakır'a dönmesine sadece bir gün kala yaşanan olayla ilgili adli süreç hızlandı.

Kayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti
Başlık ResmiKayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti

ANNE, BABA VE 4 AKRABA CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen anne Elif ile baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti
Başlık ResmiKayıp Büşra Bebekin Diyarbakırdaki evi görüntülendi: Kırık camlar dikkat çekti

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 akraba ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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