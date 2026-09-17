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Ekonomi

Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBS'nin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak

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Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBS'nin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak
Başlık ResmiDolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBSnin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak

Altının onsu yüzde 2,4 yükselerek 4 bin 370 dolara çıkarken, gümüşteki artış yüzde 4,5’i aştı. Petrol ve doların gerilemesi değerli metalleri desteklerken UBS, artan borç yükleri, mali açıklar, dolardaki zayıflama ve Fed’in gelecek yıl yeniden faiz indirimlerine başlayacağı beklentisinin altını orta ve uzun vadede desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

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Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını tetiklemesi, ham petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve ABD dolarındaki gevşeme altın fiyatlarına yükseliş getirdi.

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 17.16 itibarıyla yüzde 2,4 artışla 4 bin 370 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,54 değer kazanarak 4 bin 410 dolara yükseldi.

Değerli metaldeki yükselişe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 4,5'i aşan primle 66 dolara, Londra'da ise yüzde 3,8 yükselişle 65,38 dolara çıktı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı.

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PETROL SON 1 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin yedi haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Enflasyonist baskılar nedeniyle altın ve enerji fiyatları arasında güçlü bir ters korelasyon oluştuğuna dikkati çeken analistler, enerji fiyatlarındaki düşüşün altın piyasası üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade ediyor.

Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBSnin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak
Başlık ResmiDolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBSnin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak

ABD TAHVİLLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Ayrıca, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan aşırı tepkinin düzeltilmesinin altını desteklediği, ancak yüksek enflasyon ve faiz ortamının kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabileceği kaydediliyor.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz oranlarını yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltme kararını ve önümüzdeki döneme ilişkin politika sinyallerini değerlendirmeye devam ediyor.

Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBSnin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak
Başlık ResmiDolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBSnin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak
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Küresel faiz ortamında İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını sabit tutarken Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve borçlanma maliyetlerini artırma sinyali vermesi bekleniyor.

Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBSnin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak
Başlık ResmiDolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi: UBSnin mesajı yatırımcıyı heyecanlandıracak

"ALTIN FİYATLARI DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK"

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS tarafından yayımlanan analizde ise kısa vadeli oynaklığa rağmen orta ve uzun vadeli görünüme işaret edilerek "Büyüyen mali açıklar, artan borç yükleri, ABD dolarında beklenen zayıflama ve Fed'in önümüzdeki yıl yeniden faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki öngörümüz, kısa vadeli volatiliteye rağmen altın fiyatlarını desteklemeye devam edecektir" değerlendirmesine yer verildi.

Bu arada, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 2,8 azalarak 102,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,77 azalışla 100,62 dolardan alıcı buldu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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