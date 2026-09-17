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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Trump ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Trump ile görüşecek
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, New Yorkta ABD Başkanı Trumpla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, önümüzdeki hafta New York’taki BM Genel Kurulu kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara'daki son temasların devamı niteliğindeki zirvede, F-35 süreci, KAAN projesi motor tedariki ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gibi iki ülke ilişkilerindeki kritik savunma ve stratejik başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.

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ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta ikili görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Üst düzey temasın, önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN BM GENEL KURULU İÇİN ABD'YE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurul toplantıları vesilesiyle New York’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında uluslararası ve bölgesel başlıkların yanı sıra Türkiye-ABD ilişkilerini doğrudan ilgilendiren konuları da gündeme getirmesi bekleniyor.

SON TEMAS ANKARA'DAKİ ZİRVEDE GERÇEKLEŞTİ

İki lider en son 7 Temmuz tarihinde Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi vesilesiyle Beştepe’de bir araya gelmişti. Ankara'daki temaslarda ikili ilişkilerde gelinen son durum ve müttefiklik bağları kapsamlı şekilde değerlendirilmişti.

GÜNDEMDEKİ ANA BAŞLIK: SAVUNMA SANAYİİ VE YAPTIRIMLAR

Beştepe’deki görüşmelerin ana gündem maddelerini F-35 savaş uçaklarının teslimat süreci, milli muharip uçak KAAN’ın motor tedariki ve ABD'nin uyguladığı CAATSA yaptırımları oluşturmuştu. Müzakerelerde ABD tarafı, CAATSA tedbirlerinin kaldırılmasına ve F-35 programına ilişkin adımların değerlendirileceğine işaret etmişti.

NEW YORK TEMASLARINDA TAKİP EDİLECEK KONULAR

New York'ta yapılması öngörülen yeni buluşmanın, Ankara'da yürütülen diyalog sürecinin devamı niteliğinde olacağı ve stratejik savunma projeleri ile ikili ilişkilerin geleceğine dair başlıkların yeniden ele alınmasına zemin hazırlayacağı değerlendiriliyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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