Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Fatih'te peş peşe iki minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul'un Fatih ilçesinde karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Gahryman Shakirov'a minibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulan gence o sırada yoldan geçen başka minibüs daha çarptı. Shakirov olay yerinde hayatını kaybetti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Fatih'te iki minibüsün çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gahryman Shakirov'a bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Shakirov'a bu esnada başka bir minibüs daha çarptı.

Fatihte peş peşe iki minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
Başlık ResmiFatihte peş peşe iki minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Shakirov'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, iki minibüsün sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kaza sebebiyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, cenaze ve araçların kaldırılmasının sonrasında normale döndü.

BAKMADAN GEÇME
Elazığ
3. SAYFA

Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
'Rusya Kahramanı'na dronlu saldırı! Hayatını kaybetti
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
Bakanlıktan Galatasaray açıklaması geldi
"DEVASA BİR SIÇRAMA"
Savunma sanayiindeki başarımız Polonya'nın radarında
MİLYONLARCA LİRA...
MİLYONLARCA LİRA...
Ağlayan kadını fark eden polisler çete çökertti
SANE LİSTEDE YOK
SANE LİSTEDE YOK
Beşiktaş'ın yıldızına Klopp'tan beklenen müjde geldi
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
Eski eşini vurdu, polis aracına çarpıp intihar etti
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
İsmail Namık Gedik, Menderes’in yanına defnedilecek
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar
4 ÜLKE FAİZ ARTIRDI!
4 ÜLKE FAİZ ARTIRDI!
Fed'in faiz kararı Orta Doğu'yu da etkiledi
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Esad’ın zulmünden saklamak için duvar örmüştü!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
Kasım 2021 sonrası en sert düşüş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Merkez Bankası rezervlerinde 5,5 milyar dolarlık düşüş
Merkez Bankası rezervlerinde 5,5 milyar dolarlık düşüş
Kaydet
Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?
Dusan Vlahovic Beşiktaş - Marsilya maçında oynayacak mı, cezası bitti mi?
Kaydet
Yıllar süren “Emanet” davası sonuçlandı! Sıla Türkoğlu için karar
Yıllar süren “Emanet” davası sonuçlandı! Sıla Türkoğlu için karar
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.