Fatih'te peş peşe iki minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Gahryman Shakirov'a minibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulan gence o sırada yoldan geçen başka minibüs daha çarptı. Shakirov olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te iki minibüsün çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gahryman Shakirov'a bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Shakirov'a bu esnada başka bir minibüs daha çarptı.

Fatihte peş peşe iki minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Shakirov'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, iki minibüsün sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kaza sebebiyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, cenaze ve araçların kaldırılmasının sonrasında normale döndü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI