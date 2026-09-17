Yıllar süren “Emanet” davası sonuçlandı! Sıla Türkoğlu için karar

Oyuncu Sıla Türkoğlu’na, 4 yıl önce başrolünde yer aldığı ve Kanal 7’de yayınlanan “Emanet” dizisinin yapım şirketi Karamel Yapım tarafından açılan davada karar çıktı. Yapım şirketi, diziden ayrılması nedeniyle Türkoğlu hakkında İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 600 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.

Sıla Türkoğlu’nun avukatı Hakan Ayranpınar tarafından temsil edildiği dava, bugün görülen duruşmayla karara bağlandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dosyada yer alan bilirkişi raporlarının yapım şirketinin lehine olmasına rağmen mahkeme, davanın reddine hükmetti.

MAHKEME SILA TÜRKOĞLU’NU HAKLI BULDU

İstinaf yolu açık olan kararda, Sıla Türkoğlu’nun sözleşmesini feshetmekte haklı olduğu belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan’ın başrollerini paylaştığı “Emanet” dizisinde 4 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Türkoğlu, dizinin sezon finali çekimlerine katılmayarak yapımdan ayrılmıştı. Yapım ekibi ise sezon finalindeki bazı sahneleri oyuncunun dublörüyle tamamlamıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Karamel Yapım, Sıla Türkoğlu hakkında hukuki süreç başlatmış ve oyuncunun sözleşmeye aykırı davrandığını belirterek tazminat talebinde bulunmuştu.

Yapım şirketi tarafından o dönem yapılan açıklamada, Türkoğlu’nun ayrılığının yurt içi ve yurt dışındaki izleyicileri, Kanal 7’yi ve yapımın iş ortaklarını mağdur ettiği savunulmuştu.

Açıklamada ayrıca, oyuncunun davranışlarının hukuk ekibi tarafından değerlendirildiği ve gerekli yasal yollara başvurulacağı belirtilmişti. Yapım şirketi, yaklaşık 120 kişilik ekiple sürdürülen “Emanet” dizisinin çekimlerine devam edileceğini de duyurmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ