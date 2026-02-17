Genç oyuncu Sıla Türkoğlu ile bir süredir birlikte olduğu iş insanı Ata Ayyıldız’ın evlilik kararı aldığı iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre çift, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İddialar, düğün planlarının da şimdiden netleşmeye başladığını ortaya koydu.

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu’nun, özel hayatında da mutluluğu yakaladığı belirtiliyor. Başarılı oyuncunun, gönlünü genç iş adamı Ata Ayyıldız’a kaptırdığı ve çiftin ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldığı öne sürüldü.

Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız ile düğün planı ortaya çıktı

BEACH DÜĞÜNÜ YAPACAKLAR

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkoğlu ve Ayyıldız yaz aylarında romantik bir “beach düğünü” planlıyor. Tanışmalarının da gerçekleştiği yer olan Bodrum’da dünyaevine girmek isteyen ikilinin, sade ama şık bir organizasyon üzerinde durduğu konuşuluyor. Deniz kenarında, yakın dostlarının ve ailelerinin katılacağı özel bir törenle hayatlarını birleştirmeyi istedikleri ifade ediliyor.

Öte yandan çiftin evlilik yolunda ilk adımı yurt dışında attığı da iddialar arasında. Romantik bir İtalya seyahati sırasında evlilik kararı aldıkları konuşulan ikilinin, Türkiye’deki düğün hazırlıklarını ise titizlikle sürdürdüğü belirtiliyor.

EV BAKIYORLAR

İkili ayrıca yeni bir ev arayışı içinde. Türkoğlu ve Ayyıldız’ın, İstanbul Caddebostan’da geniş ve ferah bir daire baktığı, evlilik sonrası burada yaşamayı planladıkları öne sürüldü.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

18 Nisan 1999 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan Ağlama Anne dizisiyle adım attı. Ardından 2019’da ekrana gelen Yemin dizisinde Suna karakterine hayat veren oyuncu, 2020 yılında yayın hayatına başlayan Emanet dizisinde başrol olarak Seher karakterini canlandırdı. 416 bölüm süren projeye veda eden Türkoğlu, dijital platformda yayınlanan Sadece Arkadaşız adlı yapımda da konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyuncu, son olarak “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

