Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid ile kozlarını paylaşacak Benfica'da teknik patron Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Türkiye'den ayrılıp Portekiz kulübüne imza attığı süreçte "Kendi seviyeme döndüm" açıklamasıyla tepki çeken deneyimli çalıştırıcı, bir defa daha Fenerbahçelileri kızdıran sözler sarf etti.

Fenerbahçe'deki görevine son verilmesinden kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, bu süreçte birçok defa "Kendi seviyeme döndüm" açıklamasını yapmıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynayacakları Real Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında benzer ifadeler kullandı.

Jose Mourinho

PEREZ'İN MESAJINI AÇIKLADI

2010-2013 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'e dönüş ihtimali ve İspanyol devinin başkanı Florentino Perez ile yakın zamanda görüşüp görüşmediği sorulan Mourinho, "Florentino Perez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica'ya imza attığımda mesaj attı. Bana 'Tekrar üst düzey bir kulübe katıldığın için mutluyum' dedi" cevabını verdi.

Florentino Perez

"HER ŞEYİMİ VERDİM"

İspanyol devine dönüş olasılığı hakkında Portekizli teknik adam, "Real Madrid'e elimden gelen her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi verdim ve hepsi bu. Bir profesyonel böylesine kalıcı bir izlenim bırakarak bir kulüpten ayrıldığında sonsuza kadar süren bir bağ oluştuğuna inanıyorum. 12 yıl önce ayrılmış olmama rağmen dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarıyla her karşılaştığımda aynı duyguyu yaşıyorum. İnsanlar benimle benzer bir duyguya sahipler, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyorlar ve genel olarak, insanlar bana saygı duyuyorlar. Bu harika" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası