Hatay'da anne, baba ve kız, 3 aylık süreç içerisinde bir kozmetik markasına ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kozmetik markasına ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izledi. Görüntüleri izleyen mağaza personeli, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

3 KİŞİLİK AİLE YAKALANDI

Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Aile olduğu öğrenilen çift ile kızları yakalandı.

Hatay'da aile boyu hırsızlık! Kozmetik mağazasına dadandılar, 1.2 milyon TL'lik ürün çaldılar

1 MİLYON 200 BİN TL'LİK ÜRÜN ÇALMIŞLAR

Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI, KIZLARI SERBEST

Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

