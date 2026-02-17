ABD’de bir silahlı saldırı daha yaşandı. Rhode Island’daki liselerarası buz hokeyi maçında düzenlenen saldırının ardından bu kez Maryland eyaletinin Batı Baltimore bölgesinde, Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında silahlar ateşlendi. Olayda 4 kişi vuruldu, en az 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD, Rhode Island eyaletinde liselerarası buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışırken, bir başka eyaletten yeni saldırı haberi geldi.

Maryland eyaletinin Batı Baltimore bölgesinde bulunan Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi vuruldu.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Liberty Heights Caddesi’nin 2400 numaralı bloğunda meydana geldi.

ABD'de peş peşe saldırı! 1 ölü, 3 yaralı var

POLİS BÖLGEYİ ABLUKA ALTINA ALDI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir trafik kazasının da meydana geldiği kaydedildi. Saldırının detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.

ABD’DE ART ARDA SALDIRILAR

ABD’nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştı. Polis, kendini öldürdüğü değerlendiren saldırganın Roberta Esposito adını da kullanan 57 yaşındaki Robert Dorgan olduğunu açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası