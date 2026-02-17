Kira fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, milyonları ilgilendiren Yeni Kiracı Kira Endeksi'ni ilk kez açıkladı. Peki Merkez'in açıkladığı veriye göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'boş ev' kiraları son 1 yılda ne kadar arttı? 30 bin lira kira ödeyenin kirası kaç para oldu? İşte detaylar...

EKONOMİ SERVİSİ- Merkez Bankası bugün yeni bir veriyi daha açıklamaya başladı. İlk kez açıklanan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verisi, kiraya verilirken içinde kiracı olmayan evlerin kira fiyatlarındaki değişimi gözler önüne serdi.

Söz konusu veriye göre, Ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 arttı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KİRA DEĞİŞİMLERİ

YKKE verisinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyükşehirdeki boş evlerin kira fiyatlarındaki değişimler de yer aldı. YKKE, söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul’da yüzde 3,9, Ankara’da yüzde 3,5, İzmir’de yüzde 4,7 oranında yükseldi. Yıllık değişim oranları ise İstanbul’da yüzde 38,1, Ankara’da yüzde 36,9 ve İzmir’de yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

30 bin liralık kira kaç para oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmirdeki yıllık kira değişimleri

EN YÜKSEK KİR ARTIŞI İZMİR'DE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık Yeni Kiracı Kira Endeksi değişimleri incelendiğinde, ocak ayında en yüksek yıllık artış yüzde 38,5 ile İzmir bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

30 BİN LİRALIK KİRA KAÇ PARA OLDU?

Peki söz konusu veriye göre 3 büyükşehirde Ocak 2025'te içinde kiracı yokken 30 bin liraya kiraya verilen ev, Ocak 2026'da kaç paraya kiraya verildi? İşte detaylar...

ŞEHİR OCAK 2025 KİRA YILLIK ARTIŞ ORANI OCAK 2026 KİRA YILLIK KİRA ARTIŞI (TL) Ankara 30 bin TL %36,9 41 bin 70 TL 11 bin 70 TL İstanbul 30 bin TL %38,1 41 bin 430 TL 11 bin 430 TL İzmir 30 bin TL %38,5 41 bin 550 TL 11 bin 550 TL

