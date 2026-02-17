İstanbul’da 2015’te 3 bin 955 TL olan ortalama ticari gayrimenkul metrekare fiyatı, 2025 yılında 67 bin 603 TL’ye yükseldi. Mega kentte dükkân yatırımcısı 10 yılda 16 kat getiri elde etti. Ancak İstanbul bu getiri ile zirveye adını yazdıramadı. TCMB tarafından açıklanan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerine göre son 10 yıllık dönemde 4 şehir, değer artışında İstanbul’u geride bıraktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut, arsa ve tarlaların yanı sıra “ticari” ünitelere yatırım yapan gayrimenkul yatırımcıları da bulunuyor. Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son verilere göre; 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye’de Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 oranında arttı.

Bu rakam, Türkiye’de bir dükkân fiyatının yıllık ortalama fiyat artışına işaret etti. Yıllık TÜFE’nin hafif altına kalan bu oran, aynı zamanda ticari gayrimenkul fiyatında reel olarak yüzde 0,5 oranında gerileme yaşandığını da gösterdi.

ORTALAMA DÜKKÂN FİYATI

2025 yılında TCMB verilerine göre ticari gayrimenkullerde metrekare fiyatı, ülke genelinde ortalama 49 bin 283 TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2015 yılında 2 bin 556 TL seviyesinde bunuyordu.

Söz konusu 10 yıllık dönemde dükkân yatırımcısı, %1828 gibi yüksek bir oranda getiri elde etti.

EN PAHALI İLLER

Türkiye’de ticari gayrimenkul fiyatlarının en pahalı olduğu iller ve bu illerde ortalama metrekare satış fiyatları ise şöyle gerçekleşti:

-Muğla: 73 bin 333 TL

-İstanbul: 67 bin 603 TL

-İzmir: 53 bin 500 TL

-Bolu: 52 bin 334 TL

-Antalya: 51 bin 453 TL

-Bartın: 50.000 TL

-Van: 46 bin 875 TL

-Bursa: 46 bin 273 TL

-Gaziantep: 45 bin 194 TL

-Sinop: 45 bin 35 TL

-Aydın: 44 bin 841 TL

-Balıkesir: 44 bin 643 TL

-Karabük: 44 bin 356 TL

-Yalova: 43 bin 813 TL

-Eskişehir: 43 bin 103 TL

10 YILLIK VERİLER

TCMB verilerine göre iller bazında ticari gayrimenkul fiyatlarına bakıldığında ise son 10 yılda en çok prim yapan ilk 5 il şöyle gerçekleşti:

-Bolu: %2.548

-Bartın: %2.400

-Muğla: %2.270

-Antalya: %2.232

-İstanbul: %1.610

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

2015 yılında Bolu’da bin 982 TL ve Bartın’da 2 bin TL olan ortalama ticari gayrimenkul metrekare satış fiyatı, 2025 yılına kadar süren dönemde, en fazla kazandıran 2 il olarak öne çıkıyor.

Yine 2015’te İstanbul’da ortalama fiyat 3 bin 955 TL olurken, söz konusu rakam aynı yıl Antalya’da 2 bin 206 TL ve Muğla’da 3 bin 94 TL olarak ölçülüyor.

Sektör temsilcileri, yıllar önce fiyatı daha düşük olan Bolu ve Bartın gibi illerin, son dönemde yatırımlarla geliştiğini ve fiyat farkını hızla kapatarak yüksek prim sunduğunu belirtiyor.

Turizm faktörünün ticari gayrimenkulde de Antalya ve Muğla’yı öne çıkardığı ifade ediliyor. İstanbul ise “ticari” segmentte 10 yıllık getiride bu 4 ilin arkasından geliyor.

