YÖK kontenjan azaltma planlamasına ilişkin açıklamlar YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan geldi. Özvar üniversite kontenjanlarında son yıllarda sürdürülen azaltma politikasının 2026 yılında da devam edeceğini belirterek, uygulamanın artık yalnızca devlet üniversiteleriyle sınırlı kalmayacağını söyledi. Açıklama sonrası ''Kontenjanı azaltılacak bölümler neler?'' sorusu gündeme getirildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açıklamaları YÖK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı”nda kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda kontenjanların hangi gerekçelerle düşürüldüğü, hangi programlarda azaltıma gidildiği ve hangi alanlarda artış yapılacağına dair detaylı veriler duyuruldu. Peki, kontenjanı azaltılacak bölümler neler?

Kontenjanı azaltılacak bölümler neler? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı!

KONTENJANI AZALTILACAK BÖLÜMLER NELER?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 2026 yılında üniversite kontenjanlarının azaltılmasına devam edileceğini açıkladı. Özvar daha önce devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan azaltma politikasının bu yıl itibarıyla vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre bilhassa hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık programlarında vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda kontenjan düşüşiü uygulanacak.

Özvar’ın aktardığına göre son yıllarda öğretmenliğe kaynak olan bölümler de kontenjanı en çok azaltılan alanlar arasında yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde ciddi düşüşler yapılırıken,eğitim fakülteleri içinde kontenjanı en fazla azalan programın fen bilgisi öğretmenliği olduğu ifade edildi.

İlköğretim matematik öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarında da kontenjanların kademeli olarak aşağı çekildiği aktarıldı.

Sağlık alanında ise beslenme ve diyetetik bölümünün kontenjanı en fazla düşürülen program olduğu belirtilirken, eczacılık, diş hekimliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik programlarında da kontenjanların azaltıldığı bilgisi paylaşıldı. Tıp fakültelerinde ise kontenjanların bu süreçte korunduğu açıklandı.

İktisadi ve idari bilimler fakültelerinde yer alan uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, iktisat ve ekonomi, işletme ve maliye programlarının kontenjanlarının da düşürüldüğü ifade edildi. Gazetecilik, şehir ve bölge planlama, radyo televizyon ve sinema, sosyal hizmet, iç mimarlık, mimarlık ve psikoloji gibi alanlarda da kontenjan azaltımı yapıldığı kaydedildi.

KONTENJANI ARTIRILAN BÖLÜMLER NELER?

Son iki yılda kurulan veya ivme kazanan programlara ilişkin Özvar şu bilgileri paylaştı:

"Yapay zeka mühendisliği yüzde 63, siber güvenlik mühendisliği gibi mühendislik programları ile harita mühendisliği yüzde 23, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği yüzde 19, jeoloji mühendisliği yüzde 8, nanoteknoloji mühendisliği yüzde 81, gemi makineleri işletme mühendisliği yüzde 4, otomotiv mühendisliği yüzde 4, uçak mühendisliği yüzde 3, deniz ulaştırma işletme mühendisliği yüzde 9, endüstriyel tasarım mühendisliği yüzde 32, malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği yüzde 49, orman endüstrisi mühendisliği yüzde 16, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği yüzde 8, metalurji ve malzeme mühendisliği yüzde 3, su ürünleri mühendisliği yüzde 2 gibi mühendislik programlarında değişen oranlarda kontenjanlar artırılmıştır."

