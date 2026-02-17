40 günden fazla suda kalan ceset kime ait? Sır olayda ilk tespit
Balıkesir’de Ocak ayı başında İzmir Dikili açıklarında bulunan kadın cesedine ilişkin sır perdesi adım adım aralanıyor. Kadının, batan botta kaybolan göçmenlerden biri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
- Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilinde bir kadın cesedi kıyıya vurdu.
- Cesedin, ocak ayı başında İzmir Dikili açıklarında batan göçmen botunda kaybolanlardan biri olduğu değerlendiriliyor.
- Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu olayda, 37 göçmen sağ kurtarılmış, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşılmış ve 7 göçmen kaybolmuştu.
- Ceset, olayın üzerinden yaklaşık 40 gün sonra ve uzun süre suda kalmış halde bulundu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilinde dün kıyıya bir kadın cesedi vurmuştu. Sahil Güvenlik ekipleri kadın cesedine ilişkin incelemede ve araştırmada bulunmuştu.
GÖÇMEN OLABİLİR
Kadının kimliği henüz belirlenemezken, kadının ocak ayı başında İzmir Dikili açıklarında batan göçmen botunda kaybolanlardan birisi olduğu düşünülüyor.
Araştırmada, kadın cesedinin uzun süre suda kaldığı, belirlendi. Ceset TCSG-61 ve TCSG-907 adlı gemilerin görevlendirildiği olayın ardından yaklaşık 40 gün sonra bulunmuştu.
TEKNE BATMIŞTI
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sosyal medya hesabından 10 Ocak tarihinde bir göçmen teknesinin battığını duyurmuştu.
37’Sİ SAĞ KURTARILMIŞTI
Açıklamada İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı ve 7 göçmenin kurtarma çalışmalarına devam edildiği duyurulmuştu.