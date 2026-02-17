UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatla birlikte eleme sistemi de değişti. Galatasaray’ın Juventus ile oynayacağı kritik karşılaşmanın tek maç mı yoksa çift maç üzerinden mi oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı tek maç mı, rövanş var mı?

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI TEK MAÇ MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonundan itibaren uygulanan yeni formatta grup aşaması kaldırılarak 36 takımlı lig sistemine geçildi. Lig etabını ilk 8 içinde tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı elde etti. Galatasaray da lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak bu turda yer aldı ve Juventus ile eşleşti.

Bu turda karşılaşmalar tek maç üzerinden değil, çift maç eleme usulüne göre oynanıyor. Takımlar ilk maçta ve rövanşta birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak. İki maç sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Bu nedenle RAMS Park’taki ilk karşılaşma kadar deplasmanda oynanacak ikinci mücadele de büyük önem taşıyor.

GALATASARAY-JUVENTUS RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Son 16 play-off turu sistemi gereği Galatasaray ile Juventus arasındaki eşleşmede rövanş karşılaşması bulunuyor. İlk maç İstanbul’da oynanırken, ikinci maç İtalyan temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

GALATASARAY-JUVENTUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA’nın açıkladığı takvime göre son 16 play-off turu ilk maçları 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde yapılacak. Galatasaray’ın Juventus ile oynayacağı ikinci mücadele de bu tarihler arasında Torino’da gerçekleştirilecek

