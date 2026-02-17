UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahne bu kez İstanbul’da kuruluyor! Temsilcimiz Galatasaray eşleşmenin ilk randevusunda İtalya ekibi Juventus’u ağırlayacak. Maç öncesi ''Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı?'' sorusu cevap ararken Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi!

Sarı-kırmızılılar lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off biletini aldı. Juventus ise lig aşamasında 13. sıraya yerleşti. Maça saatler kala ''Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı?'' sorusu gündeme gelirken Galatasaray cephesinde 4 eksik dikkat çekti. İşte, Galatasaray Juventus muhtemel ilk 11 ve Leroy Sane'nin son durumu...

Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray Juventus muhtemel ilk 11

LEROY SANE JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığını geride bırakan Leroy Sane’nin Juventus maçı öncesinde iyileştiğini açıkladı.

Manchester City karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 20 günlük maç eksiği bulunan Alman yıldızın son üç gündür takımla çalıştığı belirtilirken Buruk Sane’nin karşılaşmada oynayabilecek durumda olduğunu ve kadroda yer alacağını ifade etti.

GALATASARAY-JUVENTUS MUHTEMEL 11

Galatasaray muhtemel 11 : Uğurcan, Sallai, Davinson (Singo), Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Lang, Osimhen

Juventus muhtemel 11 : Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Conceicao, McKennie, Kenan Yılıdız, Openda

GALATASARAY JUVENTUS HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Galatasaray Juventus maçı saat 20.45’te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçta düdük Hollandalı hakem Danny Makkelie’de olacak.



