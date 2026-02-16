UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kapsamında oynanacak dev mücadele için heyecan dorukta! Galatasaray Juventus maçı için geri sayım sürerken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konu yayın bilgileri oldu. Futbolseverler ''Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorusuna cevap ararken şifresiz canlı yayın bilgileri de netleşti.

Sarı-kırmızılı ekip Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 yenerek galibiyet serisi elde etti. Ardından Frankfurt’a 5-1, Union Saint-Gilloise’ye 1-0, Monaco’ya 1-0 ve Manchester City’ye 2-0 kaybeden Galatasaray, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı. Aldığı sonuçların ardından Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada bitirerek son 16 play-off turuna kaldı. Peki, Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri netleşti!

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray Juventus’u RAMS Park’ta konuk edecek. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Juventus karşılaşması TRT 1’den şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray-Juventus Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçı 16 Şubat yarın saat 20.45’te başlayacak. Merakla beklenen mücadele İstanbul’da RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray’da Juventus maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezası olan Mario Lemina mücadelede forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği Juventus karşısında oynayamayacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Juventus maçını Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Allard Lindhout olacak. Maçın VAR hakemi Bastian Dankert, AVAR hakemi ise Benjamin Brand olarak açıklandı.



