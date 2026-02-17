Ünlü şarkıcı Çelik’in sosyal medya hesabına gelen bir mesaj, magazin gündemine damga vurdu. Bursalı bir takipçisinin, en düşük fiyatı 1 milyon 600 bin TL’den başlayan SUV segmentinde bir araç için sanatçıdan şahsi kredi talep etmesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Yaşadığı şaşkınlığı gizlemeyen Çelik, söz konusu mesajı “Şaka sanıyorsanız ama en gerçeği” notuyla paylaştı.

İddiaya göre Bursa’dan Şefik isimli bir takipçi, ünlü sanatçıya gönderdiği mesajda, “Krediler yüksek, bana SUV araba alır mısın? Taksitleri sana öderim” ifadelerini kullandı. Eşinin uzun süredir böyle bir araç istediğini belirten takipçi, bankaların faiz oranlarının yüksekliğinden yakınarak Çelik’ten kredi çekmesini istedi.

İSTEĞİ PES DEDİRTTİ

SUV segmentindeki araçların fiyatlarının 1 milyon 600 bin TL’den başlaması, söz konusu isteğin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcının gelen kutusuna düşen mesaj kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar tarafından “yeni nesil borç isteme yöntemi” şeklinde yorumlandı.

“KREDİLER YÜKSEK…”

Takipçinin mesajında, “Seni yıllardır hayranlıkla seviyor ve takip ediyorum. Bana arkadaş gibi bir şey yap, SUV al. Krediler yüksek, bana kredi açarsan taksitleri gününde öderim. Bu arada cuma akşamı beraberiz” sözlerine yer verdiği görüldü. Ancak bu talep, sanatçıdan karşılık bulmadı.

“Şaka sanıyorsanız ama en gerçeği” yazarak mesajı paylaşan Çelik, hiçbir sanatçının böyle bir misyonu olmadığını vurguladı.

