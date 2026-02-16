Galatasaray-Juventus maçına az bir zaman kala gözler hem muhtemel 11’lere hem de iki takımın eksik listesine çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk randevusunda temsilcimiz Galatasaray, İtalya devi Juventus’u RAMS Park’ta ağırlayacak. Galatasaray-Juventus maçında kimler oynayacak, kimler cezalı ve sakat merak edilirken Juventus'un maç kadrosu da açıklandı.

Galatasaray-Juventus maçında kimler oynayacak, kimler cezalı ve sakat belli oldu! Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son maçında Manchester City’ye 2-0 kaybetti. Lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray play-off turunda Juventus ile eşleşti. İşte Galatasaray-Juventus maçında eksikler ve kamp kadrosu...

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

Galatasaray’ın Juventus ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde muhtemel 11’e dair dikkat çeken bir tahmin geldi.

Yorumcu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Eyüpspor’u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın hemen ardından, teknik direktör Okan Buruk’un Juventus karşısında sahaya süreceği kadroyu açıkladı.

Dilmen Galatasaray’ın RAMS Park’taki Juventus maçına Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sachez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıkacağını söyledi.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI VE SAKAT?

Galatasaray’da Juventus maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, sarı kart cezası nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bunun yanında UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği Juventus karşısında sahada olamayacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında oynanacak Galatasaray-Juventus karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçı 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te başlayacak.

